Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції

У Франції сталася трагічна ДТП за участю українського автобуса, який перевозив після навчального обміну студентів та викладачів. Внаслідок автопригоди травмувалися 9 неповнолітніх та четверо дорослих загинули. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації, Голова обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк, передає УНН.

Деталі

За даними Запаранюка, у Франції сталася трагічна ДТП за участю українського автобуса. У ньому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Буковинці поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані, який відбувався з 10 по 13 червня. Вони їхали туди на запрошення директора подібного коледжу у Франції у межах місії міжнародного співробітництва.

На превеликий жаль, внаслідок автокатастрофи є загиблі — четверо дорослих, з них троє громадяни України.Постраждалим надали усю необхідну підтримку, забезпечили харчуванням і тимчасовим прихистком. Зараз вони у безпечних місцях. Станом на цей момент, 9 діток, на жаль, перебувають у лікарні, їх стан стабільний. Наразі працюємо над тим, щоби допомогти добратися до Франції батькам, чиї діти в лікарні - йдеться в повідомленні.

Організацією довезення дітей додому займається посольство України у Франції.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну ДТП у Франції, внаслідок якої загинули четверо людей, троє серед яких - громадяни України. Серед постраждалих також діти. Вони поверталися з навчального обміну, коли автобус зірвався з дороги.

Доповнення

У Франції сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. Автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.