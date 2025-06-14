Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции

Во Франции произошло трагическое ДТП с участием украинского автобуса, который перевозил после учебного обмена студентов и преподавателей. В результате ДТП травмированы 9 несовершеннолетних и четверо взрослых погибли. Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации, председатель областной государственной администрации Руслан Запаранюк, передает УНН.

Детали

По данным Запаранюка, во Франции произошло трагическое ДТП с участием украинского автобуса. В нем находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. Буковинцы возвращались домой после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche в Бретани, который проходил с 10 по 13 июня. Они ехали туда по приглашению директора подобного колледжа во Франции в рамках миссии международного сотрудничества.

К большому сожалению, в результате автокатастрофы есть погибшие — четверо взрослых, из них трое граждане Украины.Пострадавшим оказали всю необходимую поддержку, обеспечили питанием и временным убежищем. Сейчас они в безопасных местах. По состоянию на этот момент, 9 деток, к сожалению, находятся в больнице, их состояние стабильное. Сейчас работаем над тем, чтобы помочь добраться до Франции родителям, чьи дети в больнице - говорится в сообщении.

Организацией доставки детей домой занимается посольство Украины во Франции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическое ДТП во Франции, в результате которого погибли четверо людей, трое среди которых - граждане Украины. Среди пострадавших также дети. Они возвращались с учебного обмена, когда автобус сорвался с дороги.

Дополнение

Во Франции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. Автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей. В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы.

Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.