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"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"

Київ • УНН

 • 1988 перегляди

Чому «Євросолідарність» лягла під «слуг» і вже продемонструвала свою готовність співпрацювати.

"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"

У команді Петра Порошенка – справжня паніка. Одночасно від декількох джерел в оточенні політика стало відомо, що він пішов на угоду з Офісом Президента через загрозу втрати активів, реального тюремного терміну, який маячіє на горизонті за держзраду, а також нових обставин у справі про перевезення з росії 38 млн кешу за декілька днів до президентських виборів-2019.

Так, у вівторок 10 червня, у Київраді відбулося аномальне голосування. Партія Порошенка злилася в політичному екстазі зі "Слугами народу" та проголосувала за недовіру першому заступнику голови КМДА, підігравши таким чином Офісу Президента.

За інформацією джерел у "ЄС", допомогти слугам "качнути Київ" наказав особисто Петро Порошенко. Його дружина Марина Порошенко очолює фракцію чоловіка у Київраді. Мешканці офісу "Євросолідарності" на Лаврській та його обласні осередки були шоковані цим рішенням. На їхню думку, це була не просто демонстрація слабкості, це був реальний крок Порошенка на зустріч Офісу та сигнал, що він готовий домовлятися, а для усієї команди – що він остаточно здався.

Понад те, наступним "жестом доброї волі" від "гетьмана" стане підтримка "ЄС" кандидатури "слуг" на секретаря Київради.

"Офіс розглядає кандидатуру Ахіллеса (депутат Київради від "СН" Юрій Федоренко - ред.). Прекрасна історія: військовий, типу аполітичний, зроблять з нього легенду, за допомогою "ЄС" поставлять його на секретаря. І всім буде пофіг, що він прикурював протягом 4-х років на "туалетних схемах", - каже один з депутатів від "слуг".

За словами соратників Порошенка, те, що він намагається домовитися з Офісом, було відомо ще з моменту введення проти нього санкцій, а також передачі матеріалів слідства у справі про держзраду за його торгівлю з терористами ОРДЛО до суду, але такого різкого рішення "злитися" під ОП не очікував ніхто.

Інший давній соратник Петра Олексійовича, нардеп "ЄС", розповів, що Порошенко пішов на угоду з ОП через нові деталі в справі про підкуп на президентських виборах-2019. Тоді в березні охоронці Петра перевезли з рф до Києва 38 млн євро готівкою. Слідство переконане: гроші були використані для скупки голосів з метою виходу Порошенка у другий тур.

"В Офісу з’явився матеріал, який не просто ставить хрест на політичній кар’єрі Петра, він загрожує йому посадкою. Там є реальна загроза піти по 111 статті. Якраз цими днями суд розглядає справу охоронців Порошенка, яких обвинувачують у перевезенні цих коштів. Якщо вони почнуть говорити, санкції здаватимуться квіточками. Примітно, що голосування в Київраді відбулося якраз у дату, на яку було призначено суд", - сказав він.

Усі з опитаних в оточенні Порошенка зійшлися на думці, що між грошима і боротьбою Порошенко вибрав гроші. А тому подібні ситуації траплятимуться не лише в Київраді, а й в парламенті. Залишилося пояснити армії прихильників, чому "гетьман" склав булаву. Примітно, що в оточенні "слуг народу" не стали коментувати дії Порошенка, а лише натякнули, що готували кадрові рішення по Київраді, знаючи, як діятиме Порошенко.

"Нам від керівництва просто прийшла смска "Петро +", і далі ми почали діяти", - каже один з лідерів "слуг народу" в Київраді.

У самого ж Порошенка команда розділилась на тих, хто вважає рішення лідера політичним кінцем опозиційної сили, та тих, хто видихнув з полегшенням: адже Петро Олексійович не лише відтермінував свою "посадку", а й дав трошки видихнути і тим, хто окрім партбілета "ЄС" має хоч якийсь капітал. А враховуючи, що "ЄС" – найбагатша фракція парламенту, втрачати опозиціонерам є що.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Петро Порошенко
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