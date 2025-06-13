"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"

В команде Петра Порошенко – настоящая паника. Одновременно от нескольких источников в окружении политика стало известно, что он пошел на соглашение с Офисом Президента из-за угрозы потери активов, реального тюремного срока, который маячит на горизонте за госизмену, а также новых обстоятельств во деле о перевозке из россии 30 миллионов кэша за несколько дней до президентских выборов-2019.

Так, во вторник, 10 июня, в Киевсовете состоялось аномальное голосование. Партия Порошенко слилась в политическом экстазе со "Слугами народа" и проголосовала за недоверие первому заместителю главы КГГА, подыграв таким образом Офису Президента.

По информации источников в "ЕС", помочь слугам "качнуть Киев" приказал лично Петр Порошенко. Его жена Марина Порошенко возглавляет фракцию мужа в Киевсовете. Обитатели офиса "Евросолидарности" на Лаврской и его областные ячейки были шокированы этим решением. По их мнению, это была не просто демонстрация слабости, это был реальный шаг Порошенко на встречу Офису и сигнал, что он готов договариваться, а для всей команды – что он окончательно сдался.

Более того, следующим "жестом доброй воли" от "гетмана" станет поддержка "ЕС" кандидатуры "слуг" на секретаря Киевсовета.

"Офис рассматривает кандидатуру Ахиллеса (депутат Киевсовета от "СН" Юрий Федоренко – ред.). Прекрасная история: военный, типа аполитичный, сделают из него легенду, с помощью "ЕС" поставят его на секретаря. И всем будет пофиг, что он прикуривал в течение 4-х лет на "туалетных схемах", - говорит один из депутатов от "слуг".

По словам соратников Порошенко, то, что он пытается договориться с Офисом, было известно еще с момента введения против него санкций, а также передачи материалов следствия по делу о госизмене за его торговлю с террористами ОРДЛО в суд, но такого резкого решения "слиться" под ОП не ожидал никто.

Другой давний соратник Петра Алексеевича, нардеп "ЕС", рассказал, что Порошенко пошел на соглашение с ОП из-за новых деталей в деле о подкупе на президентских выборах-2019. Тогда в марте охранники Петра перевезли из рф в Киев 38 млн евро наличными. Следствие убеждено: деньги были использованы для скупки голосов с целью выхода Порошенко во второй тур.

"У Офиса появился материал, который не просто ставит крест на политической карьере Петра, он грозит ему посадкой. Там есть реальная угроза пойти по 111 статье. Как раз в эти дни суд рассматривает дело охранников Порошенко, которых обвиняют в перевозке этих денег. Если они начнут говорить, санкции будут казаться цветочками. Примечательно, что голосование в Киевсовете состоялось как раз в дату, на которую был назначен суд", - сказал он.

Все из опрошенных в окружении Порошенко сошлись во мнении, что между деньгами и борьбой Порошенко выбрал деньги. Поэтому подобные ситуации будут случаться не только в Киевсовете, но и в парламенте. Осталось объяснить армии сторонников, почему "гетман" сложил булаву. Примечательно, что в окружении "слуг народа" не стали комментировать действия Порошенко, а лишь намекнули, что готовили кадровые решения по Киевсовету, зная, как будет действовать Порошенко.

"Нам от руководства просто пришла смска "Петр +", и дальше мы начали действовать", - говорит один из лидеров "слуг народа" в Киевсовете.

У самого же Порошенко команда разделилась на тех, кто считает решение лидера политическим концом оппозиционной силы, и тех, кто выдохнул с облегчением: ведь Петр Алексеевич не только отсрочил свою "посадку", но и дал немножко выдохнуть и тем, кто кроме партбилета "ЕС" имеет хоть какой-то капитал. А учитывая, что "ЕС" - самая богатая фракция парламента, терять оппозиционерам есть что.