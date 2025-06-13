У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року
Київ • УНН
Льюїс Пулман, син Білла Пулмана, зіграє сина Лоуна Старра та принцеси Веспи у продовженні культової пародії. Прем'єра стрічки очікується у 2027 році.
Після десятиліть мовчання навколо фільму "Космічні яйця", новини про проєкт посипалися одна за одною, а фанати отримали справжнє свято: у стрічці з'явиться син актора Білла Пулмана, зігравшого головну роль у першому фільмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.
Деталі
За даними видання, до акторського складу продовження культової пародії долучився Льюїс Пулман – син Білла Пулмана, зірки оригінальної стрічки 1987 року. Він зіграє сина персонажів Лоуна Старра (Пулман-старший) і принцеси Веспи (ймовірно, знову Дафна Зуніга).
Згідно з інформацією, Льюїс Пулман втілить на екрані героя на ім’я Старберст, одного з трьох головних персонажів стрічки. Разом із ним до тріо увійдуть героїня Кікі Палмер – Дестіні, та персонаж, ім’я якого поки тримають у таємниці, у виконанні Джоша Ґада. Хто це – Скроб? Шолом? Блювота?
"Побачимо", – зазначає джерело.
"Пробудження Шварца" – саме та фраза, що стала раннім слоганом стрічки, натякає на головну ідею: поєднання нових облич із культовими персонажами у другорядних ролях. Серед них – Мел Брукс, який знову зіграє Йогурта, Рік Мораніс і Білл Пулман, які повернуться до своїх оригінальних ролей.
Додатково
Льюїс Пулман уже з’являвся на екрані разом зі своїм батьком у стрічці 2017 року "Балада про Лефті Брауна", але саме "Космічні яйця 2", ймовірно, стануть справжнім проривом. Він набув широкої популярності після ролі льотчика Боба у фільмі "Top Gun: Maverick", а цього літа з’явиться в образі Сентрі у супергеройському фільмі "Thunderbolts".
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Режисером проєкту став Джош Грінбаум ("Барб і Стар йдуть у Віста-дель-Мар"), а сценарій написали Бенджі Саміта, Дейн Ернандес і Джош Ґад.
Назва фільму поки що не розкривається, але фанати сподіваються, що це буде щось на кшталт "Космічні яйця 2: У пошуках більшої кількості грошей". У прокат стрічка вийде у 2027 році.
Довідка
"Космічні яйця" – культова науково-фантастична пародія режисера Мела Брукса 1987 року, яка висміює франшизи "Зоряні війни", "Стар Трек" і багато інших.
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