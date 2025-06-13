В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года

После десятилетий молчания вокруг фильма "Космические яйца", новости о проекте посыпались одна за одной, а фанаты получили настоящий праздник: в ленте появится сын актера Билла Пулмана, сыгравшего главную роль в первом фильме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

По данным издания, в актерский состав продолжения культовой пародии присоединился Льюис Пулман – сын Билла Пулмана, звезды оригинальной ленты 1987 года. Он сыграет сына персонажей Лоуна Старра (Пулман-старший) и принцессы Веспы (вероятно, снова Дафна Зунига).

Согласно информации, Льюис Пулман воплотит на экране героя по имени Старберст, одного из трех главных персонажей ленты. Вместе с ним в трио войдут героиня Кики Палмер – Дестини, и персонаж, имя которого пока держат в тайне, в исполнении Джоша Гада. Кто это – Скроб? Шлем? Блевота?

"Увидим", – отмечает источник.

"Пробуждение Шварца" – именно та фраза, которая стала ранним слоганом ленты, намекает на главную идею: сочетание новых лиц с культовыми персонажами во второстепенных ролях. Среди них – Мэл Брукс, который снова сыграет Йогурта, Рик Моранис и Билл Пулман, которые вернутся к своим оригинальным ролям.

Дополнительно

Льюис Пулман уже появлялся на экране вместе со своим отцом в ленте 2017 года "Баллада о Лефти Брауне", но именно "Космические яйца 2", вероятно, станут настоящим прорывом. Он приобрел широкую популярность после роли летчика Боба в фильме "Top Gun: Maverick", а этим летом появится в образе Сентри в супергеройском фильме "Thunderbolts".

Amazon описывает фильм как "Неприквел, Неперезагруженный сиквел, Часть вторая, но с фильмом-расширением франшизы "Элементы перезагрузки - говорится в сообщении.

Режиссером проекта стал Джош Гринбаум ("Барб и Стар идут в Виста-дель-Мар"), а сценарий написали Бенджи Самита, Дейн Эрнандес и Джош Гад.

Название фильма пока не раскрывается, но фанаты надеются, что это будет что-то вроде "Космические яйца 2: В поисках большего количества денег". В прокат лента выйдет в 2027 году.

Справка

"Космические яйца" – культовая научно-фантастическая пародия режиссера Мела Брукса 1987 года, которая высмеивает франшизы "Звездные войны", "Стар Трек" и многие другие.

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