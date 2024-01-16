Икона моды 90-х: Кейт Мосс исполняется 50 лет

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  265023 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  233282 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  183517 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  248965 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  133453 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120523 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  138956 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139519 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145428 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142739 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Икона моды 90-х: Кейт Мосс исполняется 50 лет

Одна из самых известных моделей мира, Кейт Мосс сегодня отмечает знаменательный юбилей. Она по-прежнему красива, бодра и целеустремленна, хотя ранее отрицала, что ей может исполниться 50.

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Икона моды 90-х: Кейт Мосс исполняется 50 лет

Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Верховная Рада Украины не смогла принять закон, который должен был ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект, который предлагает штрафы в размере от 8 500 до 340 000 гривен, будет рассмотрен позже.

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Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

В школах беларуси старшеклассников будут учить допросу военнопленных - постановление Минобразования

В школах беларуси вводят факультативный курс, который будет предусматривать обучение по допросу военнопленных.

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В школах беларуси старшеклассников будут учить допросу военнопленных - постановление Минобразования

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор"

За один день украинские войска на Таврическом направлении ликвидировали почти 400 россиян и уничтожили более 60 единиц военной техники, включая артиллерийскую систему "Гиацинт-С" и зенитно-ракетный комплекс "Тор".

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Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор"

Украина нуждается в предсказуемом финансировании на 2024 год - фон дер Ляйен в Давосе

На Всемирном экономическом форуме президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина нуждается в стабильных поставках оружия и предсказуемого финансирования до 2024 года. Она призвала Запад поддержать сопротивление Украины для сдерживания будущих российских атак.

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Украина нуждается в предсказуемом финансировании на 2024 год - фон дер Ляйен в Давосе

Люди, чье имущество было повреждено, уже получили по программе еВідновлення 3,2 млрд грн - Шмыгаль

В рамках программы "еВідновлення" подано более 67 тысяч заявок на возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате российской агрессии, а общая сумма выплат составляет 3,2 млрд грн.

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Люди, чье имущество было повреждено, уже получили по программе еВідновлення 3,2 млрд грн - Шмыгаль

ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский в Давосе провел встречу с Блинкеном

На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить сотрудничество в оборонной сфере.

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ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский в Давосе провел встречу с Блинкеном

Верховная Рада приняла законопроект о едином электронном реестре военнослужащих

Верховная Рада Украины одобрила законопроект об автоматическом приобретении статуса участника боевых действий и создании электронного реестра военнообязанных, что имеет целью усовершенствовать обработку данных для воинского учета.

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Верховная Рада приняла законопроект о едином электронном реестре военнослужащих

Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Давосе, где обсудил дальнейшее сотрудничество и финансовую поддержку Украины.

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Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга

Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов

Кабинет министров Украины выделил 792 миллиона гривен из резервного фонда бюджета страны на закупку боеприпасов, беспилотников и тепловизоров для Сил обороны, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов