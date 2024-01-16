Икона моды 90-х: Кейт Мосс исполняется 50 лет

Легендарная британская модель Кейт Мосс, 16 января отмечает знаменательный юбилей жизни. Подиумная дива, чей изможденный вид стал символом богемной эстетики 90-х, сегодня ведет жизнь скромнее, чем в предыдущие десятилетия.

Об этом пишет УНН с ссылкой на The Times и Spin.

Детали

Благодаря уникальному стилю и очаровательной внешности Кейт Мосс стала символом элегантности, - ее карьера в значительной степени переосмысливает модельный мир.

Когда она пришла в мир моды, ее собственная мать сказала ей, что она не фотогенична. Мосс не соответствовала тогдашним идеалам красоты, а также была значительно меньше других моделей с ростом 169 сантиметров. Потенциал в девушке увидела Сара Дукас, владелица Storm Agency.

Именно тот факт, что ее внешность не вписывалась в каноны красоты того времени, оказалось ее самым большим достоянием и одновременно тем, что отличало ее от других моделей. Это позволило ей создать настолько сильную позицию за несколько лет, что все больше людей в мире запоминали ее имя, и не было ни одного дома моды, который бы не заботился о ней.

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В течение 12 месяцев после встречи с владелицей Storm Agency, Кейт Мосс оставила среднюю школу, и впоследствии начала одну из самых успешных модельных карьер всех времен.

Между культовыми появлениями, памятными фотографиями и сотрудничеством с ведущими дизайнерами, Мосс стала синонимом богемной эстетики 90-х. Ее андрогинный образ и стройная фигура переосмыслили стандарты красоты, способствуя значительным изменениям в индустрии моды.

Кейт Мосс была пионером так называемой "героиновой" красоты. Этот тренд заключался в бледности кожи, темных кругах под глазами, истощении и определенной андрогинности, что резко контрастировало с другими супермоделями, такими как Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Родители молодых девушек и диетологи тогда забили тревогу, ведь такого внешнего вида совершенно невозможно достичь при здоровом образе жизни.

Когда брак моих родителей распадался, они позволяли мне делать все, что я желала. С 13 лет я курила при них, много пила. Я посещала вечеринки и возвращалась с них в 3 часа ночи. В конце концов, это пошло мне на пользу, я научилась думать самостоятельно, мне не было против чего бунтовать - рассказала бывшая топ-модель в интервью журналу Spin.

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Даже в годы, когда ее карьера была самой успешной, Кейт Мосс не оставляла свой свободный образ жизни.

Впрочем, она в течение десятилетий решительно утверждала, что никогда не поддерживала и не пропагандировала употребление наркотиков, а свое истощение она объясняла прежде всего генетикой.

С момента основания собственного модельного агентства в 2016 году, Кейт Мосс ведет более скромный образ жизни.

Я ухаживаю за собой, ложусь спать вовремя, пью много воды, мало кофе... - похвасталась она.

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Несмотря на то, что она не бросила курить, она пытается значительно уменьшить количество выкуриваемых сигарет по сравнению с тем, сколько ей удавалось раньше.

В сентябре прошлого года звезда подиума заявила газете The Times, что "отрицает" свои полвека.

Мне не исполнится 50. Нет, я не думаю об этом. Мне не 50 - сказала она в интервью.

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