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2023 рік став найтеплішим з моменту початку спостережень

2023 рік став найтеплішим з моменту початку спостережень

Київ • УНН

 • 37395 перегляди

2023 рік встановив рекорд як найтепліший рік із середнім підвищенням температури на 1,45 градуса; ВМО попереджає, що 2024 рік може бути спекотнішим через Ель-Ніньо.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) підтвердила в п'ятницю, що 2023 рік став найтеплішим з початку світових вимірювань. Висновок зроблено на основі даних низки міжнародних кліматичних служб. Разом з тим, наукові фахівці вважають, що 2024 рік може бути ще тепліше. 

Про це пише УНН із посиланням на World Meteorological Organization (WMO)

Деталі

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила світовий рекорд середньої температури за 2023 рік.

Після оцінки шести різних серій вимірювань, зокрема британських та американських, у п'ятницю 12 січня, було визначено, що середня глобальна температура у 2023 році зросла на 1,45 градуса.

До цього 2016 рік було визнано найспекотнішим з часів індустріалізації. Середня глобальна температура на той час була приблизно на 1,29 градуса вище. У 2022 році було на 1,15 градуса тепліше, ніж до індустріалізації.

Уряд активізує роботу над кліматичною політикою: на черзі підготовка закону щодо квот на викиди парникових газів, що важливо для виконання Угоди про асоціацію з ЄС12.01.24, 13:43 • 27311 переглядiв

Керівник ВМО Андреа Селесте Сауло зазначила, що минулого року на температуру вплинуло природне погодне явище Ель-Ніньо. Кожні кілька років воно спричиняє підвищення температури води в деяких частинах Тихого океану і підвищення температури повітря. Його аналог Ла-Нінья знижує температуру.

Той факт, що похолодання Ла-Нінья перетворилося на потепління Ель-Ніньо до середини 2023 року, чітко відображається в минулорічному підвищенні температури. Оскільки Ель-Ніньо зазвичай має найбільший вплив на глобальну температуру після свого піку, 2024 рік може бути ще спекотнішим 

- зауважує професорка Селесте Сауло.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що відповідно до висновків кліматологів, 2024 рік буде теплішим та потужнішим за екстремальні погодні явища ніж 2023 рік.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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