2023 рік став найтеплішим з моменту початку спостережень

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) підтвердила в п'ятницю, що 2023 рік став найтеплішим з початку світових вимірювань. Висновок зроблено на основі даних низки міжнародних кліматичних служб. Разом з тим, наукові фахівці вважають, що 2024 рік може бути ще тепліше.

Про це пише УНН із посиланням на World Meteorological Organization (WMO)

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Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила світовий рекорд середньої температури за 2023 рік.

Після оцінки шести різних серій вимірювань, зокрема британських та американських, у п'ятницю 12 січня, було визначено, що середня глобальна температура у 2023 році зросла на 1,45 градуса.

До цього 2016 рік було визнано найспекотнішим з часів індустріалізації. Середня глобальна температура на той час була приблизно на 1,29 градуса вище. У 2022 році було на 1,15 градуса тепліше, ніж до індустріалізації.

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Керівник ВМО Андреа Селесте Сауло зазначила, що минулого року на температуру вплинуло природне погодне явище Ель-Ніньо. Кожні кілька років воно спричиняє підвищення температури води в деяких частинах Тихого океану і підвищення температури повітря. Його аналог Ла-Нінья знижує температуру.

Той факт, що похолодання Ла-Нінья перетворилося на потепління Ель-Ніньо до середини 2023 року, чітко відображається в минулорічному підвищенні температури. Оскільки Ель-Ніньо зазвичай має найбільший вплив на глобальну температуру після свого піку, 2024 рік може бути ще спекотнішим