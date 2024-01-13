2023 год стал самым теплым с момента начала наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила в пятницу, что 2023 год стал самым теплым с начала мировых измерений. Вывод сделан на основе данных ряда международных климатических служб. Вместе с тем, научные специалисты считают, что 2024 год может быть еще теплее.

Об этом пишет УНН с ссылкой на World Meteorological Organization (WMO)

Детали

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила мировой рекорд средней температуры за 2023 год.

После оценки шести различных серий измерений, в частности британских и американских, в пятницу 12 января, было определено, что средняя глобальная температура в 2023 году выросла на 1,45 градуса.

До этого 2016 год был признан самым жарким со времен индустриализации. Средняя глобальная температура в то время была примерно на 1,29 градуса выше. В 2022 году было на 1,15 градуса теплее, чем до индустриализации.

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Руководитель ВМО Андреа Селесте Сауло отметила, что в прошлом году на температуру повлияло природное погодное явление Эль-Ниньо. Каждые несколько лет оно вызывает повышение температуры воды в некоторых частях Тихого океана и повышение температуры воздуха. Его аналог Ла-Нинья снижает температуру.

Тот факт, что похолодание Ла-Нинья превратилось в потепление Эль-Ниньо к середине 2023 года, четко отражается в прошлогоднем повышении температуры. Поскольку Эль-Ниньо обычно имеет наибольшее влияние на глобальную температуру после своего пика, 2024 год может быть еще более жарким - замечает профессор Селесте Сауло.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что согласно выводам климатологов, 2024 год будет теплее и мощнее по экстремальным погодным явлениям чем 2023 год.