Правительство активизирует работу над климатической политикой: на очереди подготовка закона о квотах на выбросы парниковых газов, что важно для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец анонсировал ключевые треки украинской климатической политики в ближайшие годы. Планируется активизация работы над амбициозной низкоуглеродной стратегией Украины, разработанной до полномасштабного российского вторжения.

Среди планов на 2026 год - вместе с ЕС, полноценный запуск СТВ (системы торговли квотами на выбросы парниковых газов), имплементация 87 Директивы (создание схемы торговли выбросами (СТВ ЕС); внедрение механизма статьи 6 Парижского соглашения - соответствующие финансовые механизмы позволят привлечь дополнительное финансирование для восстановления экономики Украины.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и передает УНН.

Детали

Министр Руслан Стрелец во время встречи с главными климатическими экспертами в Климатическом офисе, рассказал об основных задачах климатической политики Украины, доложив, что в 2023 удалось представить в Брюсселе и на СОР28 климатическую политику Украины.

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Для реализации амбициозных целей предполагается следующий план действий в ближайшие годы:

2024 год: по словам министра будет активизирована работа над амбициозной низкоуглеродной стратегией Украины (разработана еще до полномасштабного российского вторжения). На рассмотрение Верховной Рады Украины должен быть подан проект Закона Украины "Об основных принципах государственной климатической политики". Также в министерстве идет работа над проектом Закона по внедрению СТВ.

2025 год: Запуск Системы торговли в пилотном режиме и проведем тренингов для бизнеса.

2026 год: вместе с ЕС, согласно информации министра, должна стартовать СТВ, чтобы СВАМ (механизм регулирования выбросов углерода на границе с Европейским союзом) не влиял на экономику Украины. Минприроды утверждает, что СТВ является возможностью, которая поможет имплементировать 87 Директиву и выполнить Соглашение об ассоциации с ЕС.

Параллельно с СТВ - внедрение механизма статьи 6 Парижского соглашения и карбоновые сертификаты. Это финансовые механизмы, которые позволят привлечь дополнительное финансирование для восстановления украинской экономики.

Отмечается, что Швейцария и Япония уже готовы стать активными партнерами страны в этом направлении. Участники договорились периодически собираться с лидерами групп и синхронизировать промежуточные итоги по каждому из направлений.

Напомним,

Из-за последних масштабных атак рф на Украину в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода. В Киеве в результате пожаров, которые возникли после двух вражеских атак, в воздух попало более 1,5 тысячи тонн загрязняющих веществ. Однако, критических превышений загрязняющих веществ в воздухе в столице нет.

УНН сообщал, что согласно информации "Глобального углеродного проекта", выбросы вредного для климата CO2 от ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ, в 2023 году достигли рекордного уровня. Пока принятых мер недостаточно, чтобы изменить тенденцию.