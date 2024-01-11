Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины

Частное инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 миллиард долларов на восстановление частного сектора Украины, сообщил управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп, пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Около 620 миллионов долларов из пакета в 2 миллиарда долларов, объявленного в декабре 2022 года, поступили из собственного баланса инвестиционного подразделения, Всемирного банка, а еще 360 миллионов долларов - из внешнего финансирования, сказал Диоп.

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По словам Диопа, предоставление гарантий, чтобы дать внешним инвесторам уверенность в размещении ресурсов, было "главной задачей", которая стоит перед IFC в деле мобилизации дополнительных средств для своего пакета поддержки.

Как отмечается, корпорация уже профинансировала гарантии на сумму 304 млн долларов в сельскохозяйственном секторе, в частности, для критически важного импорта и экспорта зерна.

Компания также рассматривает возможность инвестирования в оффшорные ветряные мощности и распределительную генерацию, однако ее планы еще не окончательно утверждены.

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