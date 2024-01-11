Военные пакеты, инвестиции и многолетняя поддержка: в ОП заявили, что помощь Запада растет

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера
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Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  195204 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  157826 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  142783 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
10 января  •  129728 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

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