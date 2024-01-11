Военные пакеты, инвестиции и многолетняя поддержка: в ОП заявили, что помощь Запада растет

Вопреки российской пропаганде Запад продолжает финансовую и военную поддержку Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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По его словам, сегодня активно поступают различные сообщения о работе наших союзников на существенное усиление Украины.

Есть пропагандистский пессимизм, в который определенные заинтересованные лица хотят погрузить Украину и ее партнеров, и есть совершенно другая реальность. Так вот, в этой реальности очень сложные дни для анонимных аккаунтов с российскими флажками - подчеркнул Подоляк.

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Советник руководителя Офиса президента рассказал, что поддержка Украины только растет - Киев получает военную помощь, инвестиции и программы поддержки.

Первое: увеличенные конкретные национальные военные пакеты. Второе: многолетние программы поддержки и совместные инвестиции в новый формат глобальной безопасности. Третье: окончательное принятие понимания, что Россия в таком виде - это крайне опасно для современного мира и это бесконечная война/разруха в разных проявлениях - подчеркнул Подоляк.

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Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк также напомнил, что в Британии заявили о готовности к долговременной поддержке Украины. Кроме того, парламент Италии принял важное о выделении военной помощи.

Вместе с тем план поддержки Украины на высоком уровне с определенной конкретикой относительно совместных военных производств обсуждают в ЕС и НАТО.

На полном ходу поезд, тянущий решение о передаче Украине замороженных активов РФ: нужны логистические и юридические окончательные шаги - заметил Подоляк.

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Он также заверил, что сенаторы-республиканцы и Белый дом очень близки к соглашению, которое разблокирует американскую помощь. Обе партии, кстати, четко осознают, что инвестиции в Украину - это инвестиции в глобальное лидерство США, демократий и в стабильные правила.

Все это информация из официальных брифингов, коммюнике, дипломатической почты - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Также Подоляк высмеял конспирологические заявления российских ботоферм и российскую пропаганду, которая ежедневно "уничтожает 100 500 единиц натовской техники".

Напомним,

После массированных российских авиаударов по украинским городам, которые состоялись 2 января и 29 декабря, в НАТО обещают усилить противовоздушную оборону Украины.