Військові пакети, інвестиції та багаторічна підтримка: в ОП заявили, що допомога Заходу зростає
Київ • УНН
У Офісі президента підкреслюють, що попри заяви російської пропаганди, підтримки України Заходом лише збільшується.
Всупереч російській пропаганді Захід продовжує фінансову та військову підтримку України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Деталі
За його словами, сьогодні активно надходять різні повідомлення про роботу наших союзників на суттєве посилення України.
Є пропагандистський песимізм, у який певні зацікавлені особи хочуть занурити Україну та її партнерів, і є абсолютно інша реальність. Так от, у цій реальності дуже складні дні для анонімних акаунтів із російськими прапорцями
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Радник керівника Офісу президента розповів, що підтримка України лише зростає - Київ отримує військову допомогу, інвестиції та програми підтримки.
Перше: збільшені конкретні національні військові пакети. Друге: багаторічні програми підтримки та спільні інвестиції в новий формат глобальної безпеки. Третє: остаточне прийняття розуміння, що Росія в такому вигляді – це вкрай небезпечно для сучасного світу і це безкінечна війна/розруха в різних проявах
Доповнення
Радник керівника Офісу Михайло Подоляк також нагадав, що у Британії заявили про готовність до довготривалої підтримки України. Крім того, парламент Італії ухвалив важливе про виділення військової допомоги.
Разом з тим план підтримки України на високому рівні з певною конкретикою щодо спільних військових виробництв обговорюють у ЄС і НАТО.
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Він також запевнив, що сенатори-республіканці та Білий дім дуже близькі до угоди, яка розблокує американську допомогу. Обидві партії, до речі, чітко усвідомлюють, що інвестиції в Україну – це інвестиції в глобальне лідерство США, демократій і в стабільні правила.
Усе це інформація з офіційних брифінгів, комюніке, дипломатичної пошти
Також Подоляк висміяв конспірологічні заяви російських ботоферм та російську пропаганду, яка щодня "знищує 100 500 одиниць натівської техніки".
Нагадаємо
Після масованих російських авіаударів по українських містах, які відбулися 2 січня та 29 грудня, у НАТО обіцяють посилити протиповітряну оборону України.