Україна та Британія перейшли до опрацювання проєкту угоди щодо "безпекових гарантій"
Київ • УНН
Україна та Велика Британія опрацьовують угоду щодо "безпекових гарантій; ключові елементи та подальші переговори заплановані.
Проведено черговий раунд переговорів із Великою Британією щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України. Учасники перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди та обговорили її основні елементи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
Деталі
Повідомляється, що на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака проведено черговий раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.
"Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Учасники перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди, обговорили її основні елементи та окремі тематичні блоки, а також узгодили подальший графік двосторонніх переговорів", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У жовтні Україна та Нідерланди розпочали консультації щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.