Україна та Нідерланди розпочали консультації щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна та Нідерланди розпочали консультації щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Це вже шоста країна, із якою стартували відповідні переговори, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у суботу, пише УНН.
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"За дорученням Президента України Володимира Зеленського на полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України", - написав Єрмак у Telegram.
Деталі
До української переговорної групи, яку очолив Єрмак, також увійшли: заступники керівника ОП Ігор Жовква та Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький і радники керівника ОП Олександр Бевз і Дарія Зарівна.
Зі слів Єрмака, "двосторонні консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення російського агресора до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів".
"Узгодили план подальших дій на найближчу перспективу щодо підготовки до укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії", - зазначив керівник Офісу Президента.
Доповнення
Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, що не входять до G7, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори, повідомив Єрмак.