Украина и Нидерланды начали консультации по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 47688 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 29083 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 53107 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 165690 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 62111 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114273 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165026 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154148 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154985 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160111 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 72799 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 76184 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 71186 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 98242 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35330 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 47760 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 98707 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 165819 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 253164 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 305294 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3962 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35639 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50573 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49358 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62209 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Украина и Нидерланды начали консультации по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 81116 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина и Нидерланды начали консультации по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это уже шестая страна, с которой стартовали соответствующие переговоры, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в субботу, пишет УНН.

Украина и Нидерланды начали консультации по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

Цитата

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - написал Ермак в Telegram.

Детали

В украинскую переговорную группу, которую возглавил Ермак, также вошли: заместители руководителя ОП Игорь Жовква и Андрей Сибига, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и советники руководителя ОП Александр Бевз и Дарья Заривная.

По словам Ермака, "двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению российского агрессора к ответственности, а также санкционного давления и использования конфискованных активов".

"Согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу по подготовке к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности", - отметил руководитель Офиса Президента.

Дополнение

Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первым из стран, не входящих в G7, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры, сообщил Ермак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23