Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"

Проведен очередной раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Участники перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обсудили его основные элементы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Сообщается, что во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака проведен очередной раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

"Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. Участники перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения, обсудили его основные элементы и отдельные тематические блоки, а также согласовали дальнейший график двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.

Дополнение

В октябре Украина и Нидерланды начали консультации по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.