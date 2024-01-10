Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  112710 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  136375 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  122992 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  116352 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  250917 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
  •  163891 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  180134 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  199216 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  224708 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219345 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  210901 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  164972 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  154507 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  145467 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  153389 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraina-i-velikobritaniya-pereshli-k-razrabotke-proekta-soglasheniya-po-garantiyam-bezopasnosti

Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 09:54  •  21756 просмотра

Read in English

Украина и Великобритания прорабатывают соглашение о "гарантиях безопасности"; ключевые элементы и дальнейшие переговоры запланированы.

Проведен очередной раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для Украины. Участники перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обсудили его основные элементы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Сообщается, что во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака проведен очередной раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

"Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. Участники перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения, обсудили его основные элементы и отдельные тематические блоки, а также согласовали дальнейший график двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.

Дополнение

В октябре Украина и Нидерланды начали консультации по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Україна та Британія перейшли до опрацювання проєкту угоди щодо "безпекових гарантій"
Ukraine and the UK start working on a draft agreement on "security guarantees"
Новости по теме

Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"

Украина и Великобритания прорабатывают соглашение о "гарантиях безопасности"; ключевые элементы и дальнейшие переговоры запланированы.

Политика •   •  21756 просмотра
Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"

На войне погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько

Украинский арбитр Владимир Безборотко погиб, защищая защищая Украину на Запорожском направлении от россии.

Война •   •  26133 просмотра
На войне погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько

Оккупанты 11 раз ударили по Донецкой области: есть разрушения и раненые

российские войска 11 раз атаковали Донецкую область, ранив двух гражданских и применив тяжелое вооружение по восьми населенным пунктам.

Война •   •  24192 просмотра
Оккупанты 11 раз ударили по Донецкой области: есть разрушения и раненые

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксперты КНИИСЭ проведут исследования обломков ракет, чтобы проверить, передала ли КНДР ракеты россии.

Политика •   •  112710 просмотра
Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Ким Чен Ын посетил оружейные заводы на фоне критики по поводу торговли с рф

Ким Чен Ын посетил военные заводы для оценки производства оружия на фоне глобального осуждения торговли Северной Кореи оружием с Россией.

Политика •   •  25038 просмотра
Ким Чен Ын посетил оружейные заводы на фоне критики по поводу торговли с рф

Оккупанты постепенно уничтожают Невское на Луганщине: за две недели 12 домов

Оккупанты постепенно разрушают поселок Невское на Луганщине: за две недели разрушено 12 домов, ежедневно сообщают о воздушных налетах и обстрелах.

Война •   •  26050 просмотра
Оккупанты постепенно уничтожают Невское на Луганщине: за две недели 12 домов

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году

Ожидается, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, несмотря на такие вызовы, как российское вторжение и высокая инфляция.

Экономика •   •  23566 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году

Президент Эквадора объявил войну мафии: в стране начались беспорядки

Президент Эквадора Нобоа объявил войну бандам назвав их террористическими организациями. Сейчас по всей стране продолжаются беспорядки.

Новости Мира •   •  20432 просмотра
Президент Эквадора объявил войну мафии: в стране начались беспорядки

Мы хотим очень четко продемонстрировать путину, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - Кэмерон

Великобритания обязуется поддерживать Украину в период следующих лет и призывает увеличить военное производство, чтобы противостоять переходу России к экономике военного времени.

Война •   •  25378 просмотра
Мы хотим очень четко продемонстрировать путину, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - Кэмерон

В энергосистеме сегодня ожидают незначительный дефицит, графики отключений не применяются

В Украине сегодня ожидают дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления в холодную погоду; отключений не планируется, но потребителей призывают экономить электроэнергию.

Экономика •   •  22723 просмотра
В энергосистеме сегодня ожидают незначительный дефицит, графики отключений не применяются