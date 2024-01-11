Парламент Італії проголосував за продовження на 2024 рік військової та фінансової допомоги Україні
Київ • УНН
Парламент Італії підтримав продовження військової та фінансової допомоги Україні до 2024 року на тлі російської агресії.
У середу, 10 січня, парламент Італії проголосував за резолюцію, що продовжує військову та фінансову допомогу Україні на 2024 рік на тлі збройної агресії Росії. Про це повідомляє видання Ansa, передає УНН.
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Документ підтримали 195 італійських депутатів. 50 виступили проти, ще 55 утрималися.
Резолюція наказує підтримувати відповідно до взятих зобов’язань те, що буде узгоджено в межах НАТО та ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія, українська влада, зокрема шляхом передання військових засобів, предметів та обладнання.
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