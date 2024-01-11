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Парламент Італії проголосував за продовження на 2024 рік військової та фінансової допомоги Україні

Парламент Італії проголосував за продовження на 2024 рік військової та фінансової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 29486 перегляди

Парламент Італії підтримав продовження військової та фінансової допомоги Україні до 2024 року на тлі російської агресії.

У середу, 10 січня, парламент Італії проголосував за резолюцію, що продовжує військову та фінансову допомогу Україні на 2024 рік на тлі збройної агресії Росії. Про це повідомляє видання Ansa, передає УНН.

Деталі

Документ підтримали 195 італійських депутатів. 50 виступили проти, ще 55 утрималися.

Резолюція наказує підтримувати відповідно до взятих зобов’язань  те, що буде узгоджено в межах НАТО та ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія, українська влада, зокрема шляхом передання військових засобів, предметів та обладнання.

йдеться у матеріалі

За словами міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, попри затяжний конфлікт, відступати щодо України буде "стратегічною та політичною помилкою Риму".

Проблеми України можна пояснити наявністю величезних мінних полів. За оцінками української розвідки, є понад 8 мільйонів мін, які росіяни використовують для захисту своїх позицій

 виступив Крозетто перед голосуванням у парламенті.

росія активізує своїх агентів впливу в Італії - Центр нацспротиву09.01.24, 15:19 • 25206 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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