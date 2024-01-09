росія активізує своїх агентів впливу в Італії - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росія намагається вплинути на італійську громадську думку за допомогою пропагандистського заходу в Модені, просуваючи оманливі наративи щодо Маріуполя.
Ворог за допомогою своєї агентури вкотре намагається змінити реальність, аби змінити суспільну думку на заході. 20 січня у Модені в Італії планують провести пропагандистський захід щодо захопленого росіянами міста Маріуполь. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що 20 січня у Модені планують провести пропагандистський захід щодо захопленого росіянами міста Маріуполь. На ньому російські агенти впливу будуть розповідати як добре живе місто, яке пережило блокаду під час якої росіяни знищили його, та "нацистів Києва".
Десятки тисяч вбитих мешканців армією зс рф, кадри розбомбленого театру, сотні тисяч пройдених через "фільтраційні табори", знищення порту та промислових гігантів, не зупинили "незалежного журналіста" андреа лучіді, президента фейкової асоціації "росія Емілія–Романья" лука росі, та представника "руху русофілів" (російська маріонеткова структура) елізіо бертолазі від ідеї заробити гроші на горі людей,
Зауважується, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Тому такі заходи мають на меті змінити суспільну думку населення країни задля зменшення підтримки України. Це не перший і не останній захід такого роду, а отже це вимагає детального моніторингу з боку відповідних служб та української діаспори з метою своєчасного виявлення та недопущення їх проведення.
Ми очікуємо на реакцію міської влади Модени щодо нацистського шабашу кремля, який покликаний "легалізувати" окупацію,
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