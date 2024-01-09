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росія активізує своїх агентів впливу в Італії - Центр нацспротиву

росія активізує своїх агентів впливу в Італії - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 25217 перегляди

росія намагається вплинути на італійську громадську думку за допомогою пропагандистського заходу в Модені, просуваючи оманливі наративи щодо Маріуполя.

Ворог за допомогою своєї агентури вкотре намагається змінити реальність, аби змінити суспільну думку на заході. 20 січня у Модені в Італії планують провести пропагандистський захід щодо захопленого росіянами міста Маріуполь. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Поки рф стирає українські міста з лиця землі, а їх пропагандисти погрожують західній цивілізації ядерними ударами, в Італії знайшлись ті, хто за гроші кремля, готові виправдовувати варварську агресію рф,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 20 січня у Модені планують провести пропагандистський захід щодо захопленого росіянами міста Маріуполь. На ньому російські агенти впливу будуть розповідати як добре живе місто, яке пережило блокаду під час якої росіяни знищили його, та "нацистів Києва".

Десятки тисяч вбитих мешканців армією зс рф, кадри розбомбленого театру, сотні тисяч пройдених через "фільтраційні табори", знищення порту та промислових гігантів, не зупинили "незалежного журналіста" андреа лучіді, президента фейкової асоціації "росія Емілія–Романья" лука росі, та представника "руху русофілів" (російська маріонеткова структура) елізіо бертолазі від ідеї заробити гроші на горі людей,

- додають у ЦНС.

Зауважується, що на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Тому такі заходи мають на меті змінити суспільну думку населення країни задля зменшення підтримки України. Це не перший і не останній захід такого роду, а отже це вимагає детального моніторингу з боку відповідних служб та української діаспори з метою своєчасного виявлення та недопущення їх проведення.

Ми очікуємо на реакцію міської влади Модени щодо нацистського шабашу кремля, який покликаний "легалізувати" окупацію,

- наголосили в Центр нацспротиву.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розповідають лекції "російської ідентичності", на які примусово зганяють школярів міста.

росіяни на ТОТ створили базу “нелояльних мешканців" – Центр спротиву29.12.23, 16:13 • 23678 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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