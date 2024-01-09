россия активизирует своих агентов влияния в Италии - Центр нацсопротивления

Враг с помощью своей агентуры в очередной раз пытается изменить реальность, чтобы изменить общественное мнение на западе. 20 января в Модене в Италии планируют провести пропагандистское мероприятие по захваченному россиянами городу Мариуполь. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Пока рф стирает украинские города с лица земли, а их пропагандисты угрожают западной цивилизации ядерными ударами, в Италии нашлись те, кто за деньги кремля, готовы оправдывать варварскую агрессию рф, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 20 января в Модене планируют провести пропагандистское мероприятие по захваченному россиянами городу Мариуполь. На нем российские агенты влияния будут рассказывать как хорошо живет город, который пережил блокаду во время которой россияне уничтожили его, и "нацистов Киева".

Десятки тысяч убитых жителей армией рф, кадры разбомбленного театра, сотни тысяч пройденных через "фильтрационные лагеря", уничтожение порта и промышленных гигантов, не остановили "независимого журналиста" андреа лучиди, президента фейковой ассоциации "россия эмилия-романья" лука росси, и представителя "движения русофилов" (российская марионеточная структура) Элизио Бертолази от идеи заработать деньги на горе людей, - добавляют в ЦНС.

Отмечается, что на официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому такие меры имеют целью изменить общественное мнение населения страны для уменьшения поддержки Украины. Это не первое и не последнее мероприятие такого рода, а значит это требует детального мониторинга со стороны соответствующих служб и украинской диаспоры с целью своевременного выявления и недопущения их проведения.

Мы ожидаем реакции городских властей Модены относительно нацистского шабаша кремля, который призван "легализовать" оккупацию, - отметили в Центр нацсопротивления.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты рассказывают лекции "русской идентичности", на которые принудительно сгоняют школьников города.

россияне на ВОТ создали базу "нелояльных жителей" - Центр сопротивления