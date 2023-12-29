россияне на ВОТ создали базу "нелояльных жителей" - Центр сопротивления

российские захватчики создали базу жителей временно оккупированных территорий, которых подозревают в нелояльности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что наполнением базы занимаются сотрудники ГРУ и ФСБ, при поддержке местных оккупационных администраций. Сейчас в ней более 100 тыс. жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.

Фактически, рф превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление. Это является сознательной политикой кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, по имеющейся информации, российские оккупанты поставили своей целью до конца 2023 года года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля рф.

Оккупанты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС - Центр сопротивления