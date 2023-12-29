россияне на ВОТ создали базу "нелояльных жителей" - Центр сопротивления
Киев • УНН
россияне на временно оккупированных территориях создали базу данных, которая отслеживает более 100 000 "нелояльных" украинских жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.
российские захватчики создали базу жителей временно оккупированных территорий, которых подозревают в нелояльности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что наполнением базы занимаются сотрудники ГРУ и ФСБ, при поддержке местных оккупационных администраций. Сейчас в ней более 100 тыс. жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.
Фактически, рф превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление. Это является сознательной политикой кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле,
Напомним
Как ранее писал УНН, по имеющейся информации, российские оккупанты поставили своей целью до конца 2023 года года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля рф.
Оккупанты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС - Центр сопротивления28 декабрь 2023, 11:12 • 21279 просмотров
россияне на ВОТ создали базу "нелояльных жителей" - Центр сопротивления
россияне на временно оккупированных территориях создали базу данных, которая отслеживает более 100 000 "нелояльных" украинских жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.
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