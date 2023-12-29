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россияне на ВОТ создали базу "нелояльных жителей" - Центр сопротивления

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 14:13  •  15077 просмотра

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россияне на временно оккупированных территориях создали базу данных, которая отслеживает более 100 000 "нелояльных" украинских жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.

российские захватчики создали базу жителей временно оккупированных территорий, которых подозревают в нелояльности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что наполнением базы занимаются сотрудники ГРУ и ФСБ, при поддержке местных оккупационных администраций. Сейчас в ней более 100 тыс. жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.

Фактически, рф превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление. Это является сознательной политикой кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле,

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, по имеющейся информации, российские оккупанты поставили своей целью до конца 2023 года года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля рф.

Оккупанты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС - Центр сопротивления28 декабрь 2023, 11:12 • 21279 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
росіяни на ТОТ створили базу “нелояльних мешканців" – Центр спротиву
Russians in TOT created a database of "disloyal residents" - The Resistance Center
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