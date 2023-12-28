Захватчики не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС. На временно оккупированных территориях Запорожской области комплектация штата спасателей достигает около 50% от необходимого. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Пока россияне рассказывают об улучшениях, которые несут на захваченные земли и "поддержке" со стороны местного населения, реальность же заключается в том, что большинство людей покинуло регион, а те, кто остались, отказывается от сотрудничества с врагом, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что враг до сих пор не может завершить комплектацию своих фейковых структур типа полиции, спасателей, больниц и вынужден завозить на ВОТ гастролеров из РФ на ротационной основе.

Сейчас численность личного состава ГСЧС на ВОТ Запорожье составляет 940 человек, при 1780 необходимых. Для заполнения дефицита враг снижает требования к принятию на работу на работу, что сказывается на качестве работы службы.

Напомним

Как ранее писал УНН, Запорожская область, находящаяся под находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.

россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления