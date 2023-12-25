россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления
Оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников для участия в войне в Украине.
Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру
NORAD отслеживает путешествие Санты в канун Рождества, показывая миллиарды подарков, доставленных по всему миру с помощью анимации.
Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации
Украина считает, что заявление россии о якобы готовности по прекращению огня направлено на прекращение военной помощи Украине со стороны Запада и может повысить рейтинги Трампа.
В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ
Украинские партизаны сообщают о прибытии в оккупированный Крым новой партии российских новобранцев из Амурской области, среди которых заметили наемника из Сербии.
Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями
Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями.
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу
Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.
Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ
Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию.
В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы
Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.
В россии снова "заочно арестовали" Буданова
Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР
путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.