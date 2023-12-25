Российские захватчики собираются искать в Африке наемников для войны против Украины, сообщил в понедельник Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников для своей колониальной захватнической войны против Украины - сообщили в ЦНС.

Как сообщается, сейчас враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Последний рф создает как замену наемникам ЧВК "Вагнер", которые действовали в Африке, но были отправлены в зону "сво".

"Расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Более 350 тыс. ликвидированных нацистов ссс рф об этом свидетельствуют, но не лично.

В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ