Парламент Италии проголосовал за продление на 2024 год военной и финансовой помощи Украине

В среду, 10 января, парламент Италии проголосовал за резолюцию, которая продолжает военную и финансовую помощь Украине на 2024 год на фоне вооруженной агрессии России. Об этом сообщает издание Ansa, передает УНН.

Детали

Документ поддержали 195 итальянских депутатов. 50 выступили против, еще 55 воздержались.

Резолюция предписывает поддерживать в соответствии с взятыми обязательствами то, что будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, а также на международных форумах, к которым относится Италия, украинская власть, в частности путем передачи военных средств, предметов и оборудования. говорится в материале

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, несмотря на затяжной конфликт, отступать в отношении Украины будет "стратегической и политической ошибкой Рима".

Проблемы Украины можно объяснить наличием огромных минных полей. По оценкам украинской разведки, есть более 8 миллионов мин, которые россияне используют для защиты своих позиций выступил Крозетто перед голосованием в парламенте.

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