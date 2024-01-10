Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году

В 2024 году можно ожидать роста экономики Украины на 3,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка.

Детали

Всемирный банк прогнозирует, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3,2%. Для сравнения, в октябре 2023 года Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в 2024 году на 4,0%.

Прогноз роста украинской экономики на 2025 год составляет 6,5%, что является самым высоким показателем для региона "Европа и Центральная Азия".

Отмечается, что в 2023 году в Восточной Европе темпы роста вернулись к положительной тенденции. В частности, и в Украине темпы роста увеличились до 4,8% после резкого спада в 2022 году благодаря улучшению доступа к электроэнергии, высокому урожаю и дополнительным государственным расходам. Однако, производство в Украине в 2023 году оставалось на 30% ниже уровня до российского вторжения.

Геополитические риски в регионе, включая эскалацию вторжения российской федерации в Украину, являются повышенными и могут материализоваться, усиливая уже значительные человеческие и экономические потери. Инфляция, выше ожидаемой, может дольше удерживать жесткость монетарной политики - прогнозируют во Всемирном банке.

Напомним,

По данным Всемирного банка, мировая экономика находится на пути к худшему полугодию для роста за последние 30 лет. В последнем отчете Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" прогнозируется, что глобальный рост будет замедляться третий год подряд. В 2024 году он снизится до 2,4% с 2,6% в 2023 году.