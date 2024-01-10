Світовий банк прогнозує найгірше півріччя зростання світової економіки за останні 30 років

За даними Світового банку, світова економіка перебуває на шляху до найгіршого півріччя зростання за останні 30 років. Про це пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

В останньому звіті Світового банку "Глобальні економічні перспективи" прогнозується, що глобальне зростання сповільнюватиметься третій рік поспіль. У 2024 році воно знизиться до 2,4% з 2,6% у 2023 році.

Очікується, що у 2025 році зростання збільшиться до 2,7%, хоча прискорення за п'ятирічний період залишиться майже на три чверті відсоткового пункту нижчим за середній показник 2010-х років.

Ризики

Зазначається, що хоча світова економіка виявилася стійкою перед обличчям рецесійних ризиків у 2023 році, посилення геополітичної напруженості створить нові короткострокові виклики. Внаслідок цього більшість економік зростатимуть повільніше у 2024 і 2025 роках, ніж у попередньому десятилітті.

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Війна у Східній Європі - російське вторгнення в Україну, та серйозний конфлікт на Близькому Сході можуть мати значні наслідки для цін на енергоносії, що може вплинути на інфляцію, а також на економічне зростання

- сказав в ефірі CNBC заступник головного економіста Світового банку і директор групи "Перспективи" Айхан Косе.

Банк попередив, що без "серйозної корекції курсу" 2020-ті роки стануть "десятиліттям втрачених можливостей".

Регіони

Проте, в середньостроковій перспективі найбільше постраждають країни, що розвиваються, оскільки млява світова торгівля та жорсткі фінансові умови суттєво впливають на зростання.

Очікується, що в 2024 році економіка країн, що розвиваються, зросте лише на 3,9%, що більш ніж на один відсотковий пункт нижче середнього показника попереднього десятиліття. До кінця року люди приблизно в кожній четвертій країні, що розвивається, і близько 40% країн з низьким рівнем доходу все ще будуть біднішими, ніж напередодні пандемії Covid-19 у 2019 році, зазначили в організації.

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Аналітики Банку вважають, що світ не досягає своєї мети зробити 2020-ті роки "трансформаційним десятиліттям" у боротьбі з крайньою бідністю, основними інфекційними захворюваннями та зміною клімату. Однак він додав, що є можливість переломити ситуацію, якщо уряди діятимуть швидко, збільшуючи інвестиції та зміцнюючи основи фіскальної політики.

У регіональному розрізі зростання цього року найбільше ослабне в Північній Америці, Європі та Центральній Азії, а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - в основному через уповільнення зростання в Китаї. Незначне поліпшення прогнозується в Латинській Америці та Карибському басейні, тоді як більш помітне зростання очікується на Близькому Сході та в Африці.