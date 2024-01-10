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Світовий банк прогнозує найгірше півріччя зростання світової економіки за останні 30 років

Світовий банк прогнозує найгірше півріччя зростання світової економіки за останні 30 років

Київ • УНН

 • 111458 перегляди

Світовий банк прогнозує зниження глобального зростання у 2024 році. Найнижчі темпи зростання очікуються в країнах, які розвиваються.

За даними Світового банку, світова економіка перебуває на шляху до найгіршого півріччя зростання за останні 30 років. Про це пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

В останньому звіті Світового банку "Глобальні економічні перспективи" прогнозується, що глобальне зростання сповільнюватиметься третій рік поспіль. У 2024 році воно знизиться до 2,4% з 2,6% у 2023 році.

Очікується, що у 2025 році зростання збільшиться до 2,7%, хоча прискорення за п'ятирічний період залишиться майже на три чверті відсоткового пункту нижчим за середній показник 2010-х років.

Ризики

Зазначається, що хоча світова економіка виявилася стійкою перед обличчям рецесійних ризиків у 2023 році, посилення геополітичної напруженості створить нові короткострокові виклики. Внаслідок цього більшість економік зростатимуть повільніше у 2024 і 2025 роках, ніж у попередньому десятилітті.

Світовий банк прогнозує збільшення цін на нафту в разі ескалації війни на Близькому Сході30.10.23, 16:33 • 34818 переглядiв

Війна у Східній Європі - російське вторгнення в Україну, та серйозний конфлікт на Близькому Сході можуть мати значні наслідки для цін на енергоносії, що може вплинути на інфляцію, а також на економічне зростання

- сказав в ефірі CNBC заступник головного економіста Світового банку і директор групи "Перспективи" Айхан Косе.

Банк попередив, що без "серйозної корекції курсу" 2020-ті роки стануть "десятиліттям втрачених можливостей".

Регіони

Проте, в середньостроковій перспективі найбільше постраждають країни, що розвиваються, оскільки млява світова торгівля та жорсткі фінансові умови суттєво впливають на зростання.

Очікується, що в 2024 році економіка країн, що розвиваються, зросте лише на 3,9%, що більш ніж на один відсотковий пункт нижче середнього показника попереднього десятиліття. До кінця року люди приблизно в кожній четвертій країні, що розвивається, і близько 40% країн з низьким рівнем доходу все ще будуть біднішими, ніж напередодні пандемії Covid-19 у 2019 році, зазначили в організації.

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Аналітики Банку вважають, що світ не досягає своєї мети зробити 2020-ті роки "трансформаційним десятиліттям" у боротьбі з крайньою бідністю, основними інфекційними захворюваннями та зміною клімату. Однак він додав, що є можливість переломити ситуацію, якщо уряди діятимуть швидко, збільшуючи інвестиції та зміцнюючи основи фіскальної політики.

У регіональному розрізі зростання цього року найбільше ослабне в Північній Америці, Європі та Центральній Азії, а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - в основному через уповільнення зростання в Китаї. Незначне поліпшення прогнозується в Латинській Америці та Карибському басейні, тоді як більш помітне зростання очікується на Близькому Сході та в Африці.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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