Світовий банк прогнозує збільшення цін на нафту в разі ескалації війни на Близькому Сході

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У звіті Світового банку «Перспективи сировинних ринків» зазначається, що очікує, що світові ціни на нафту становитимуть у середньому 90 доларів за барель у четвертому кварталі цього року. Таким чином середня ціна цього року становитиме 81 доларів. Зазначено, що ціни на нафту зросли приблизно на 6% з початку війни Ізраїлю та ХАМАС.

Також у звіті описуються прогнози підвищення цін на нафту через можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході. У доповіді описані три сценарії подальшої динаміки цін, засновані на історичних епізодах регіональних конфліктів з 1970-х років.

Сценарій "невеликих коливань", еквівалентний скороченню видобутку нафти під час громадянської війни в Лівії в 2011 році, призведе до зростання цін на нафту в діапазоні від 93 до 102 доларів за барель у четвертому кварталі.

Сценарій "середніх коливань", приблизно еквівалентний війні в Іраку в 2003 році, призведе до скорочення світових поставок нафти на 3-5 млн барелів на добу, що підштовхне ціни до 109-121 долара за барель.

Сценарій "великих коливань" наближається до наслідків арабського нафтового ембарго 1973 року, скорочуючи світову пропозицію нафти на 6-8 млн. барелів на добу. Це спочатку призведе до зростання цін до 140-157 доларів за барель, тобто до стрибка на 75%.

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«Вищі ціни на нафту, якщо вони будуть стійкими, неминуче означатимуть підвищення цін на продукти харчування. Якщо серйозний ціновий шок на нафту матеріалізується, це призведе до зростання інфляції цін на продукти харчування, яка вже є високою в багатьох країнах, що розвиваються», - сказав Айхан Косе, заступник головного економіста Світового банку.

Додатково

У звіті також говориться, що попит на нафту в Китаї був достатньо стійким, враховуючи напругу в секторі нерухомості країни, та зріс на 12% за перші дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Видобуток і експорт нафти з Росії цього року були відносно стабільними, незважаючи на ембарго Заходу на російську нафту.

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