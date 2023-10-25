Світовий попит на викопне паливо досягне піку до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Глобальний попит на вугілля, нафту та природний газ досягне свого піку 2030 року, вперше в історії, повідомило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передає УНН.
Деталі
У своєму огляді World Energy Outlook 2023 Міжнародне енергетичне агентство зазначило, що, виходячи з поточних політичних установок, поєднання зростаючого імпульсу технологій чистої енергії та структурних економічних зрушень у всьому світі має серйозні наслідки для викопного палива.
Частка викопного палива у світовому енергопостачанні, яка десятиліттями залишалася на рівні близько 80 відсотків, скоротиться до 73 відсотків до 2030 року, повідомляє МЕА. Глобальні викиди вуглекислого газу (CO2), пов’язані з енергетикою, досягнуть піку до 2025 року.
Цитата
«Перехід до чистої енергії відбувається в усьому світі, і його неможливо зупинити. Це не питання «якщо», це лише питання «як скоро», і чим швидше, тим краще для всіх нас», – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.
За даними МЕА, у 2020 році кожен 25 проданий автомобіль був електричним. Однак у 2023 році ця цифра сягає кожного п’ятого. Тим часом новий рекорд у понад 500 гігават (ГВт) генераційних потужностей для відновлюваних джерел енергії має бути досягнутий у 2023 році.
До 2030 року згідно з нинішніми параметрами політики відновлювані джерела енергії становитимуть 80 відсотків нових потужностей для виробництва електроенергії, причому лише сонячна енергія припадає на більш ніж половину цього розширення, додає агентство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світ долає ключовий поріг потепління з такою швидкістю, що це занепокоїло вчених - ВВС
Проте підкреслюється, що глобальний попит на викопне паливо залишатиметься занадто високим, щоб дозволити досягти мети Паризької угоди щодо обмеження підвищення середньої глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм.
«Вартість бездіяльності може бути величезною: незважаючи на вражаюче зростання чистої енергії на основі сьогоднішніх політичних установок, глобальні викиди залишаться достатньо високими, щоб підвищити глобальну середню температуру приблизно на 2,4 градуса за Цельсієм у цьому столітті», — заявили в агентстві.