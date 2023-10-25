Мировой спрос на ископаемое топливо достигнет пика к 2030 году

Детали

В своем обзоре World Energy Outlook 2023 Международное энергетическое агентство отметило, что, исходя из текущих политических установок, сочетание растущего импульса технологий чистой энергии и структурных экономических сдвигов во всем мире имеет серьезные последствия для ископаемого топлива.

Доля ископаемого топлива в мировом энергоснабжении, которая десятилетиями оставалась на уровне около 80 процентов, сократится до 73 процентов к 2030 году, сообщает МЭА. Глобальные выбросы углекислого газа (CO2), связанные с энергетикой, достигнут пика к 2025 году.

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«Переход к чистой энергии происходит во всем мире, и его невозможно остановить. Это не вопрос «если», это лишь вопрос «как скоро», и чем быстрее, тем лучше для всех нас», – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По данным МЭА, в 2020 году каждый 25 проданный автомобиль был электрическим. Однако в 2023 году эта цифра достигает каждого пятого. Между тем новый рекорд в более 500 гигаватт (ГВт) генерационных мощностей для возобновляемых источников энергии должен быть достигнут в 2023 году.

К 2030 году согласно нынешним параметрам политики возобновляемые источники энергии составят 80 процентов новых мощностей для производства электроэнергии, причем только солнечная энергия приходится на более чем половину этого расширения, добавляет агентство.

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Однако подчеркивается, что глобальный спрос на ископаемое топливо будет оставаться слишком высоким, чтобы позволить достичь цели Парижского соглашения по ограничению повышения средней глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию.

«Стоимость бездействия может быть огромной: несмотря на впечатляющий рост чистой энергии на основе сегодняшних политических установок, глобальные выбросы останутся достаточно высокими, чтобы повысить глобальную среднюю температуру примерно на 2,4 градуса по Цельсию в этом веке», — заявили в агентстве.