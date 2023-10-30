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Всемирный банк прогнозирует рост цен на нефть в случае эскалации войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 34820 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, цены на нефть могут существенно возрасти. Такой прогноз сделал Всемирный банк, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Всемирный банк прогнозирует рост цен на нефть в случае эскалации войны на Ближнем Востоке

Детали

В отчете Всемирного банка «Перспективы сырьевых рынков» отмечается, что ожидает, что мировые цены на нефть составят в среднем 90 долларов за баррель в четвертом квартале этого года. Таким образом, средняя цена в этом году составит 81 долл. Указано, что цены на нефть выросли примерно на 6% с начала войны Израиля и ХАМАС.

Также в отчете описываются прогнозы повышения цен на нефть из-за возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В докладе описаны три сценария дальнейшей динамики цен, основанные на исторических эпизодах региональных конфликтов с 1970-х годов.

Сценарий "небольших колебаний", эквивалентный сокращению добычи нефти во время гражданской войны в Ливии в 2011 году, приведет к росту цен на нефть в диапазоне от 93 до 102 долларов за баррель в четвертом квартале.

Сценарий "средних колебаний", примерно эквивалентный войне в Ираке в 2003 году, приведет к сокращению мировых поставок нефти на 3-5 млн баррелей в сутки, что подтолкнет цены до 109-121 доллара за баррель.

Сценарий "больших колебаний" близится к последствиям арабского нефтяного эмбарго в 1973 году, сокращая мировое предложение нефти на 6-8 млн баррелей в сутки. Это сначала приведет к росту цен до 140-157 долларов за баррель, то есть к скачку на 75%.

Цитата

«Высшие цены на нефть, если они будут устойчивыми, будут неизбежно означать повышение цен на продукты питания. Если серьезный ценовой шок на нефть материализуется, это приведет к росту инфляции цен на продукты питания, которая уже высока во многих развивающихся странах», - сказал Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка.

Дополнительно

В отчете также говорится, что спрос на нефть в Китае был достаточно устойчив, учитывая напряжение в секторе недвижимости страны и вырос на 12% за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Добыча и экспорт нефти из россии в текущем году были относительно стабильными, несмотря на эмбарго Запада на российскую нефть.

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