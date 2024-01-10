Всемирный банк прогнозирует худшее полугодие для роста мировой экономики за последние 30 лет

По данным Всемирного банка, мировая экономика находится на пути к худшему полугодию роста за последние 30 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

В последнем отчете Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" прогнозируется, что глобальный рост будет замедляться третий год подряд. В 2024 году он снизится до 2,4% с 2,6% в 2023 году.

Ожидается, что в 2025 году рост увеличится до 2,7%, хотя ускорение за пятилетний период останется почти на три четверти процентного пункта ниже среднего показателя 2010-х годов.

Риски

Отмечается, что хотя мировая экономика оказалась устойчивой перед лицом рецессионных рисков в 2023 году, усиление геополитической напряженности создаст новые краткосрочные вызовы. В результате большинство экономик будут расти медленнее в 2024 и 2025 годах, чем в предыдущем десятилетии.

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Война в Восточной Европе - российское вторжение в Украину, и серьезный конфликт на Ближнем Востоке могут иметь значительные последствия для цен на энергоносители, что может повлиять на инфляцию, а также на экономический рост

- сказал в эфире CNBC заместитель главного экономиста Всемирного банка и директор группы "Перспективы" Айхан Косе.

Банк предупредил, что без "серьезной коррекции курса" 2020-е годы станут "десятилетием упущенных возможностей".

Регионы

Однако, в среднесрочной перспективе больше всего пострадают развивающиеся страны, поскольку вялая мировая торговля и жесткие финансовые условия существенно влияют на рост.

Ожидается, что в 2024 году экономика развивающихся стран вырастет лишь на 3,9%, что более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя предыдущего десятилетия. К концу года люди примерно в каждой четвертой развивающейся стране и около 40% стран с низким уровнем дохода все еще будут беднее, чем накануне пандемии Covid-19 в 2019 году, отметили в организации.

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Аналитики Банка считают, что мир не достигает своей цели сделать 2020-е годы "трансформационным десятилетием" в борьбе с крайней бедностью, основными инфекционными заболеваниями и изменением климата. Однако он добавил, что есть возможность переломить ситуацию, если правительства будут действовать быстро, увеличивая инвестиции и укрепляя основы фискальной политики.

В региональном разрезе рост в этом году больше всего ослабнет в Северной Америке, Европе и Центральной Азии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе - в основном из-за замедления роста в Китае. Незначительное улучшение прогнозируется в Латинской Америке и Карибском бассейне, тогда как более заметный рост ожидается на Ближнем Востоке и в Африке.