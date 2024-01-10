Всемирный банк прогнозирует худшее полугодие для роста мировой экономики за последние 30 лет

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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  218022 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  216462 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  198932 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  163549 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  154000 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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