Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у цьому році
Київ • УНН
Очікується, що економіка України зросте на 3,2% у 2024 році, незважаючи на такі виклики, як російське вторгнення та висока інфляція.
У 2024 році можна очікувати зростання економіки України на 3,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-реліз Світового банку.
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Світовий банк прогнозує, що 2024 року економіка України зросте на 3,2%. Для порівняння, у жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання ВВП України у 2024 році на 4,0%.
Прогноз росту української економіки на 2025 рік становить 6,5%, що є найвищим показником для регіону "Європа та Центральна Азія".
Відзначається, що у 2023 році у Східній Європі темпи зростання повернулися на позитивної тенденції. Зокрема, і в Україні темпи зростання збільшилися до 4,8% після різкого спаду у 2022 році завдяки поліпшенню доступу до електроенергії, високому урожаю та додатковим державним видаткам. Однак, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до російського вторгнення.
Геополітичні ризики в регіоні, включно з ескалацією вторгнення російської федерації в Україну, є підвищеними та можуть матеріалізуватись, посилюючи вже значні людські та економічні втрати. Інфляція, вища за очікувану, може довше утримувати жорсткість монетарної політики
Нагадаємо
За даними Світового банку, світова економіка перебуває на шляху до найгіршого півріччя для зростання за останні 30 років. В останньому звіті Світового банку "Глобальні економічні перспективи" прогнозується, що глобальне зростання сповільнюватиметься третій рік поспіль. У 2024 році воно знизиться до 2,4% з 2,6% у 2023 році.