Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у цьому році

У 2024 році можна очікувати зростання економіки України на 3,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-реліз Світового банку.

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Світовий банк прогнозує, що 2024 року економіка України зросте на 3,2%. Для порівняння, у жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання ВВП України у 2024 році на 4,0%.

Прогноз росту української економіки на 2025 рік становить 6,5%, що є найвищим показником для регіону "Європа та Центральна Азія".

Відзначається, що у 2023 році у Східній Європі темпи зростання повернулися на позитивної тенденції. Зокрема, і в Україні темпи зростання збільшилися до 4,8% після різкого спаду у 2022 році завдяки поліпшенню доступу до електроенергії, високому урожаю та додатковим державним видаткам. Однак, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до російського вторгнення.

Геополітичні ризики в регіоні, включно з ескалацією вторгнення російської федерації в Україну, є підвищеними та можуть матеріалізуватись, посилюючи вже значні людські та економічні втрати. Інфляція, вища за очікувану, може довше утримувати жорсткість монетарної політики - прогнозують у Світовому банку.

Нагадаємо

За даними Світового банку, світова економіка перебуває на шляху до найгіршого півріччя для зростання за останні 30 років. В останньому звіті Світового банку "Глобальні економічні перспективи" прогнозується, що глобальне зростання сповільнюватиметься третій рік поспіль. У 2024 році воно знизиться до 2,4% з 2,6% у 2023 році.