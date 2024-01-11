Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України

Приватний інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 мільярд доларів на відновлення приватного сектору України, повідомив керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп, пише Reuters, информує УНН.

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Близько 620 мільйонів доларів із пакету в 2 мільярди доларів, оголошеного в грудні 2022 року, надійшли з власного балансу інвестиційного підрозділу, Світового банку а ще 360 мільйонів доларів - із зовнішнього фінансування, сказав Діоп.

Київ розгадає можливість спрямувати кошти на відновлення України, оцінюваних у 400 млрд доларів, як ніколи гостро, оскільки в Європі та США з'явилися ознаки втоми від донорів.

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За словами Діопа, надання гарантій, щоб дати зовнішнім інвесторам упевненість у розміщенні ресурсів, було "головним завданням", яке стоїть перед IFC у справі мобілізації додаткових коштів для свого пакета підтримки.

Як зазначається, корпорація вже профінансувала гарантії на суму 304 млн доларів у сільськогосподарському секторі, зокрема, для критично важливого імпорту та експорту зерна.

Компанія також розглядає можливість інвестування в офшорні вітряні потужності та розподільчу генерацію, проте її плани ще не остаточно затверджені.

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