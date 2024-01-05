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Внаслідок останніх масованих ударів рф по Україні у повітря потрапило майже 5000 тонн діоксиду вуглецю - Міндовкілля

Внаслідок останніх масованих ударів рф по Україні у повітря потрапило майже 5000 тонн діоксиду вуглецю - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 25958 перегляди

Масштабні атаки росії на Україну призвели до викиду майже 5 000 тонн CO2; у Києві - 1 500 тонн, критичного забруднення повітря не відбулося.

Через останні масштабні атаки рф на Україну в повітря потрапило майже 5000 тонн діоксиду вуглецю. У Києві внаслідок пожеж, які виникли після двох ворожих атак, у повітря потрапило понад 1,5 тисячі тонн забруднюючих речовин. Однак, критичних перевищень забруднюючих речовин в повітрі в столиці немає. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, пише УНН

Деталі 

Тільки за останні обстріли 29 грудня та 2 січня за підрахунками Держекоінспекції 1,5 тисячі тонн діоксиду вуглецю разом з іншими забруднюючими речовинами потрапили в повітря (у Києві -ред.)

- повідомив Стрілець.

Однак, міністр зазначив, що розсіювання цих забруднюючих речовин залежить від погодних умов. А так як температура повітря постійно змінюється, то відбувається температурна інверсія, тобто деякі забруднюючі речовини розсіюються. 

За його словами, наразі критичних перевищень забруднюючих речовин в повітрі в столиці немає. 

Також Стрілець повідомив, що внаслідок останніх масованих ударів по Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Києву, Львову, Херсону у повітря потрапило майже 5000 тонн діоксиду вуглецю. Шкода атмосферному повітрю завдана у  майже 14 млн гривень.

"Після останніх ракетних атак лише на Харківщині утворилося майже 16 тисяч кубометрів відходів руйнації. Орієнтовна сума збитків – майже 1,5 млрд гривень. По Запорізькій області засмічено майже 4000 квадратних метрів. Шкода довкіллю внаслідок цього майже 3 млн. гривень. Інспектори Держекоінспекції усі ці кейси фіксують та передають матеріали у відповідні органи", - розповів Руслан Стрілець про наслідки для довкілля ракетних атак рф на Харків та Запоріжжя.

Тетяна Краєвська

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