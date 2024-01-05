Вследствие последних массированных ударов рф по Украине в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода - Минприроды
Киев • УНН
Масштабные атаки россии на Украину привели к выбросу почти 5 000 тонн CO2; в Киеве - 1 500 тонн, критического загрязнения воздуха не произошло.
Из-за последних масштабных атак рф на Украину в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода. В Киеве в результате пожаров, которые возникли после двух вражеских атак, в воздух попало более 1,5 тысячи тонн загрязняющих веществ. Однако, критических превышений загрязняющих веществ в воздухе в столице нет. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Только за последние обстрелы 29 декабря и 2 января по подсчетам Госэкоинспекции 1,5 тысячи тонн диоксида углерода вместе с другими загрязняющими веществами попали в воздух (в Киеве -ред.)
Однако, министр отметил, что рассеивание этих загрязняющих веществ зависит от погодных условий. А так как температура воздуха постоянно меняется, то происходит температурная инверсия, то есть некоторые загрязняющие вещества рассеиваются.
По его словам, сейчас критических превышений загрязняющих веществ в воздухе в столице нет.
Также Стрелец сообщил, что в результате последних массированных ударов по Харькову, Запорожью, Днепру, Киеву, Львову, Херсону в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода. Ущерб атмосферному воздуху нанесен в почти 14 млн гривен.
"После последних ракетных атак только на Харьковщине образовалось почти 16 тысяч кубометров отходов разрушения. Ориентировочная сумма ущерба - почти 1,5 млрд гривен. По Запорожской области засорено почти 4000 квадратных метров. Ущерб окружающей среде в результате этого почти 3 млн. гривен. Инспекторы Госэкоинспекции все эти кейсы фиксируют и передают материалы в соответствующие органы", - рассказал Руслан Стрелец о последствиях для окружающей среды ракетных атак рф на Харьков и Запорожье.
Вследствие последних массированных ударов рф по Украине в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода - Минприроды
Масштабные атаки россии на Украину привели к выбросу почти 5 000 тонн CO2; в Киеве - 1 500 тонн, критического загрязнения воздуха не произошло.
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