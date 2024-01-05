Вследствие последних массированных ударов рф по Украине в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода - Минприроды

Из-за последних масштабных атак рф на Украину в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода. В Киеве в результате пожаров, которые возникли после двух вражеских атак, в воздух попало более 1,5 тысячи тонн загрязняющих веществ. Однако, критических превышений загрязняющих веществ в воздухе в столице нет. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Только за последние обстрелы 29 декабря и 2 января по подсчетам Госэкоинспекции 1,5 тысячи тонн диоксида углерода вместе с другими загрязняющими веществами попали в воздух (в Киеве -ред.) - сообщил Стрелец.

Однако, министр отметил, что рассеивание этих загрязняющих веществ зависит от погодных условий. А так как температура воздуха постоянно меняется, то происходит температурная инверсия, то есть некоторые загрязняющие вещества рассеиваются.

По его словам, сейчас критических превышений загрязняющих веществ в воздухе в столице нет.

Также Стрелец сообщил, что в результате последних массированных ударов по Харькову, Запорожью, Днепру, Киеву, Львову, Херсону в воздух попало почти 5000 тонн диоксида углерода. Ущерб атмосферному воздуху нанесен в почти 14 млн гривен.

"После последних ракетных атак только на Харьковщине образовалось почти 16 тысяч кубометров отходов разрушения. Ориентировочная сумма ущерба - почти 1,5 млрд гривен. По Запорожской области засорено почти 4000 квадратных метров. Ущерб окружающей среде в результате этого почти 3 млн. гривен. Инспекторы Госэкоинспекции все эти кейсы фиксируют и передают материалы в соответствующие органы", - рассказал Руслан Стрелец о последствиях для окружающей среды ракетных атак рф на Харьков и Запорожье.