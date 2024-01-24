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У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну

У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну

Київ • УНН

 • 25069 перегляди

Військово-морські сили Колумбії захопили саморобний підводний човен, що перевозив майже 800 кг кокаїну, і це перше подібне захоплення цього року. Затримання відбулося на тлі рекордно високого виробництва кокаїну.

ВМС Колумбії повідомили про арешт першої в цьому році субмарини, яка перевозила майже 800 кілограмів кокаїну. Наркоторговці цієї країни виробляють рекордні обсяги наркотиків, призначені для Європи та США. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За словами речника ВМС капітана Вілмера Роа, підводний човен був перехоплений в суботу вранці біля тихоокеанського узбережжя Колумбії. Саморобне судно довжиною 15 метрів перевозило майже 800 кілограмів кокаїну в невеликих пакетах розміром з цеглину. Пакунки були проштамповані зображеннями скорпіонів і мексиканських прапорів.

Роа повідомив, що минулого року колумбійські військово-морські сили захопили 10 підводних човнів з наркотиками.

Він також пояснив, що наркоторговці використовують корпуси швидкісних катерів для виготовлення підводних апаратів і пристосовують їх, щоб вони могли рухатися трохи під поверхнею моря.

Деякі люди помирають у цих машинах, тому що вони зазнають механічних збоїв або мають дуже маленькі отвори для надходження свіжого повітря,

- сказав Роа.

Протягом останніх років уряд Колумбії намагається обмежити виробництво кокаїну.

Доповнення

За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності, у 2022 році площа, засаджена кокаїновими кущами в Колумбії, сягнула історичного максимуму - 230 тисяч гектарів, а потенційне виробництво кокаїну також зросло до 1,7 тисячі тонн - на 24% порівняно з попереднім роком.

Проте водночас зі зростанням виробництва кокаїну в Колумбії, Еквадор стає популярним маршрутом для контрабанди цього наркотику.

Бельгійська митниця торік вилучила рекордну кількість кокаїну18.01.24, 03:00 • 25960 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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