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Бельгійська митниця торік вилучила рекордну кількість кокаїну

Бельгійська митниця торік вилучила рекордну кількість кокаїну

Київ • УНН

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Бельгійська митниця вилучила рекордні 116 тонн кокаїну в порту Антверпена у 2023 році. Це збігається зі стрімким зростанням попиту на кокаїн у ЄС і використанням Антверпена як основного пункту входу для латиноамериканських кокаїнових картелів.

Бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена у 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль. Про це повідомляє бельгійська влада, передає УНН з посиланням на AP.

Деталі

Зазначається, що попит на кокаїн стрімко зростає в ЄС, і уряди звинувачують наркоторгівлю у спалахах насильства у великих портових містах, таких як Антверпен, Роттердам у Нідерландах та Марсель у Франції.

Порт Антверпена став головними воротами для латиноамериканських кокаїнових картелів на континент.

За словами міністра фінансів Вінсент Ван Петегем, ще п'ять тонн кокаїну було вилучено минулого року в порту Зебрюгге, який є частиною великого порту Антверпен-Брюгге.

Тисячі співробітників по всій країні доклали максимум зусиль у надзвичайних обставинах минулого року,

- сказав він.

Ця заява була зроблена на наступний день після того, як 22 людини, в тому числі троє поліцейських, були заарештовані в ході масштабної антинаркотичної операції, спрямованої проти осіб, підозрюваних у контрабанді кокаїну через Антверпен.

Доповнення

За даними бельгійської влади, кількість кокаїну, вилученого у другому за величиною морському порту Європи, зросла зі 110 тонн у 2022 році, додавши, що Колумбія, Еквадор і Панама залишаються головними країнами походження.

У Бельгії федеральна влада заявляє, що наркоторгівля швидко проникає в суспільство, оскільки іноземні злочинні організації пустили глибоке коріння в країні, приносячи з собою свої насильницькі й безжальні операції.

Нагадаємо

У Болівії конфіскували рекордні 8,8 тонни кокаїну на суму 224 мільйони доларів; це була найбільша конфіскація в історії країни, і наркотики, найімовірніше, прямували до Нідерландів.

В Австралії на пляж винесло пакети з 124 кг кокаїну29.12.23, 03:15 • 32417 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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