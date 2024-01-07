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У Болівії вилучили рекордну партію кокаїну - майже 9 тонн

У Болівії вилучили рекордну партію кокаїну - майже 9 тонн

Київ • УНН

 • 33478 перегляди

У Болівії конфіскували рекордні 8,8 тонни кокаїну на суму 224 мільйони доларів; це була найбільша конфіскація в історії країни, і наркотики, найімовірніше, прямували до Нідерландів.

Болівія оголосила про вилучення рекордної партії кокаїну - 8,8 тонн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Партію кокаїну було вилучено в західному департаменті Оруро. Органи правопорядку Болівії оцінюють вартість партії на місцевому ринку в 224 мільйони доларів.

Президент Болівії Луїс Арсе у своєму пості в соціальних мережах назвав партію найбільшою з коли-небудь вилучених у цій південноамериканській країні. Він додав, що наркотики були заховані в дерев'яних підлогових конструкціях, знайдених у вантажівці, і, ймовірно, призначалися для Нідерландів, де вартість партії оцінюється приблизно в 526 мільйонів доларів.

За словами офіційних осіб, операція також включала арешт чотирьох підозрюваних у торгівлі наркотиками внаслідок дев'яти рейдів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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