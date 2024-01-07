В Боливии изъяли рекордную партию кокаина – почти 9 тонн

Боливия объявила об изъятии рекордной партии кокаина – 8,8 тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Партия кокаина была изъята в западном департаменте Оруро. Органы правопорядка Боливии оценивают стоимость партии на местном рынке в 224 миллиона долларов.

Президент Боливии Луис Арсе в своем посте в социальных сетях назвал партию крупнейшей из когда-либо изъятых в этой южноамериканской стране. Он добавил, что наркотики были спрятаны в деревянных напольных конструкциях, найденных в грузовике, и, вероятно, предназначались для Нидерландов, где стоимость партии оценивается примерно в 526 миллионов долларов.

По словам официальных лиц, операция также включала арест четырех подозреваемых в торговле наркотиками в результате девяти рейдов.