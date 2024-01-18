Бельгийская таможня в прошлом году изъяла рекордное количество кокаина
Киев • УНН
Бельгийская таможня изъяла рекордные 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году. Это совпадает со стремительным ростом спроса на кокаин в ЕС и использованием Антверпена как основного пункта входа для латиноамериканских кокаиновых картелей.
Бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд. Об этом сообщают бельгийские власти, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Отмечается, что спрос на кокаин стремительно растет в ЕС, и правительства обвиняют наркоторговлю во вспышках насилия в крупных портовых городах, таких как Антверпен, Роттердам в Нидерландах и Марсель во Франции.
Порт Антверпена стал главными воротами для латиноамериканских кокаиновых картелей на континент.
По словам министра финансов Винсент Ван Петегем, еще пять тонн кокаина было изъято в прошлом году в порту Зебрюгге, который является частью крупного порта Антверпен-Брюгге.
Тысячи сотрудников по всей стране приложили максимум усилий в чрезвычайных обстоятельствах прошлого года,
Это заявление было сделано на следующий день после того, как 22 человека, в том числе трое полицейских, были арестованы в ходе масштабной антинаркотической операции, направленной против лиц, подозреваемых в контрабанде кокаина через Антверпен.
Дополнение
По данным бельгийских властей, количество кокаина, изъятого во втором по величине морском порту Европы, выросло со 110 тонн в 2022 году, добавив, что Колумбия, Эквадор и Панама остаются главными странами происхождения.
В Бельгии федеральные власти заявляют, что наркоторговля быстро проникает в общество, поскольку иностранные преступные организации пустили глубокие корни в стране, принося с собой свои насильственные и безжалостные операции.
Напомним
В Боливии конфисковали рекордные 8,8 тонны кокаина на сумму 224 миллиона долларов; это была самая большая конфискация в истории страны, и наркотики, скорее всего, направлялись в Нидерланды.
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