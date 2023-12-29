В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  105742 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  130328 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  156302 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  177205 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  162416 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  170622 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  170511 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  179750 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  188045 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178181 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167819 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151057 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132617 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129626 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139422 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина

Австралийская полиция нашла 124 кг кокаина на пляжах Нового Южного Уэльса; происхождение неизвестно.

Новости Мира •   •  7765 просмотра
В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина

США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

США, Великобритания, Франция и Германия осудили рост производства обогащенного урана в Иране и призвали к его прекращению без каких-либо конкретных последствий.

Политика •   •  10260 просмотра
США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN

Это второй штат США после Колорадо, который не допустил Трампа к выборам США. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.

Политика •   •  10562 просмотра
Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN

В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены

Женщина погибла и двое мужчин получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 28 декабря.

Война •   •  13365 просмотра
В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены

Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль

Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь конкурировать с Tesla и Porsche, и намерена стать ведущим мировым автопроизводителем в течение 15-20 лет.

Технологии •   •  12239 просмотра
Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль

Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам

Болгария оказывает государственную помощь украинским беженцам, покрывая расходы на проживание для тех, кто получил временную защиту. Более 171 000 человек зарегистрировались для получения помощи.

Наши за границей •   •  12595 просмотра
Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам

Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ

Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ограничивая права тех, кто сопротивляется.

Политика •   •  15880 просмотра
Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ

Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем

Турецкий ударный беспилотник Anka III с реактивным двигателем завершил свой первый полет, расширив возможности турецких БПЛА.

Политика •   •  19774 просмотра
Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем

Галущенко встретился с временным поверенным Соединенных Штатов в Украине Робертом Нидхемом

Министр энергетики Украины Галущенко обсудил с Временно поверенным в делах США в делах Украины Нидемом вопросы энергетического сотрудничества и реформирования сектора, уделив особое внимание атомной промышленности и производству оборудования.

Политика •   •  20489 просмотра
Галущенко встретился с временным поверенным Соединенных Штатов в Украине Робертом Нидхемом

Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники атакуют с четырех направлений; угроза баллистических ракет нависла над тремя регионами.

Война •   •  25499 просмотра
Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей