В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина

В Австралии полиция расследует обстоятельства появления на пляжах штата Новый Южный Уэльс загадочных пакетов с кокаином. Об этом сообщает News.com.au, передает УНН.

Детали

Первый звонок в полицию поступил с пляжа в пятницу, 22 декабря. Около 20:00 отдыхающий заявил, что обнаружил какой-то подозрительный предмет. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили большой пакет, в котором лежало 39 килограммовых упаковок наркотика.

Во вторник, 26 декабря, на севере Сиднея севере Сиднея была найдена синяя пластиковая бочка, в которой находились еще 39 пакетов с кокаином.

Вечером того же дня в полицию Ньюкасла позвонили с одного из пляжей и сообщили о большом пакет, в котором было еще 39 упаковок. Перед этим, в воскресенье, семь отдельных килограммовых с наркотиком вынесло еще на несколько пляжей между Сиднеем и Ньюкаслом.

В целом полиция обнаружила на побережье 124 килограмма кокаина. Наркотик был отправлен на экспертизу. Сейчас правоохранители не знают, откуда он взялся в водах Нового Южного Уэльса и сколько всего наркотика может быть разбросано по побережью.

Представители полиции поблагодарили отдыхающих, которые сдали наркотики. Сейчас правоохранители проверяют все пляжи между Сиднеем и НКока

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