В аэропорту Гонконга в инвалидной коляске обнаружили 11 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сотрудники международного аэропорта Гонконга, Китай, нашли 11 кг, вероятно, кокаина, который спрятанного в подушках электрической инвалидной коляски. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
В субботу наркотики стоимостью 1,5 миллиона долларов были найдены во время прохождения 51-летнего мужчины таможенного оформления. Он прибыл из карибской страны Синт-Мартен через Париж
Преступник был арестован и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в торговле опасным наркотиком.
По словам таможенников, инвалидную коляску подозреваемый приобрел в стране как одно из двух мест зарегистрированного багажа.
Дополнительная экспертиза была назначена, когда персонал заподозрил и обнаружил доказательства того, что подушка сиденья и спинка были перешиты.
Мужчина сказал чиновникам, что он является директором компании по прокату автомобилей и что инвалидную коляску одолжил ему друг.
По факту происшествия начато расследование.
Таможенники заявили в ответ на открытие, что они усилят проверки посетителей из «регионов высокого риска» для борьбы с транснациональной деятельностью по торговле наркотиками.
Напомним
Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провели спецоперацию по ликвидации масштабного канала контрабанды героина из Ирана в Евросоюз.