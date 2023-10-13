СБУ та правоохоронці ЄС перекрили масштабний канал контрабанди наркотиків з Ірану до Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Румунії і Німеччини провели спецоперацію із ліквідації масштабного каналу контрабанди героїну з Ірану до Євросоюзу, повідомляє СБУ, передає УНН.
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"Спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну", - йдеться у повідомленні.
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Для маскування, як повідомляється, підозрювані ховали товар у коробках з подвійним дном, у яких перевозили 16 тонн фініків. За цінами чорного ринку, вартість вилученої «партії» наркотиків сягала 11 млн доларів.
Правоохоронцями було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, було проведено додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами.
Це дозволило встановити місцезнаходження головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії і затримати.
За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади у зв’язку із агресією рф - використовував порти Румунії і переміщував вантаж в Україну суходолом.
Наразі в Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання.
Двом «кур'єрам», яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах).
Суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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