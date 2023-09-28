В Ірландії конфіскували найбільшу в історії партію наркотиків на суму понад 165 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Найбільше вилучення наркотиків в історії Ірландії відбулось у вівторок біля узбережжя Корка на південному сході країни. Про це у середу повідомила ірландська поліція, пише CNN, передає УНН.
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Кокаїн вагою 2253 кг, вартістю приблизно 165 мільйонів доларів, було вилучено з судна "MV Matthew", яке прямувало з Південної Америки, заявив генеральний директор податкової та митної служби Джеррі Гаррахілл на прес-конференції в Дубліні в середу.
«Це найбільше вилучення наркотиків в історії штату», — сказав на тій же конференції Джастін Келлі, помічник комісара An Garda Síochána, поліції Ірландії.
«Це надзвичайно важлива операція, і вона демонструє нашу непохитну рішучість зруйнувати та знищити мережі, які мають намір доставляти наркотики в нашу країну», — додав Келлі.
Деталі
Згідно з прес-релізом Garda, троє чоловіків у віці 31, 50 і 60 років були заарештовані за підозрою в організованій злочинності і зараз їх допитують у відділеннях поліції в графстві Вексфорд.
Офіцери повідомили, що наркотики походили з Південної Америки і призначалися злочинним групам в Ірландії, Великобританії та Європі.
Згідно з прес-релізом Garda, оперативна група, що складається з членів Митної служби Ірландії, військово-морського флоту та An Garda Síochána, скоординувала роботу, щоб затримати панамське зареєстроване вантажне судно для масових вантажів рано у вівторок.
Збройні сили здійснювали висадку з вертольота на палубу в складних погодних умовах, коли судно намагалось повернутися з ірландських вод.
Після того, як військові зафіксували судно, члени оперативної групи були переведені на борт і супроводжені військово-морським кораблем до гавані Корк, де зараз проходить судово-медична експертиза.
Доповнення
Згідно з прес-релізом поліції Ірландії, операція під керівництвом розвідки була проведена у співпраці з Морським аналітичним та оперативним центром з боротьби з наркотиками (MAOC-N), що базується в Лісабоні.
MAOC-N – це ініціатива семи країн-членів ЄС, включаючи Францію, Ірландію, Італію, Іспанію, Нідерланди, Португалію та Великобританію, за фінансової підтримки Європейського Союзу.
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