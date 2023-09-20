ВМС Бразилії вилучили рекордні 3,6 тонни кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У вівторок Військово-морські сили Бразилії заявили, що вилучили 3,6 метричної тонни кокаїну на човні біля узбережжя північно-східного штату Пернамбуку, що стало найбільшим захопленням наркотиків в морі Бразилії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У заяві ВМС сказано, що вони захопили невеликий моторний човен, який використовувався для перевезення людей і вантажу вздовж узбережжя з п'ятьма членами екіпажу, який прямував до Африки. Судно було відбуксировано патрульним судном до порту Ресіфі.
Вилучення сталося після серії операцій, проведених ВМС для боротьби з транспортуванням наркотиків на узбережжі країни.
Довідково
За даними ВМС, з 2020 року вилучено понад 17 тонн кокаїну, 4,3 тонни гашишу, 695 тонн сигарет, 113,34 тонни риби, 14 тонн марихуани та 3146 кубометрів деревини.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали злочину групу, яка організувала наркобізнес. Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку».