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На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Правоохоронці затримали злочину групу, яка організувала наркобізнес. Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку». Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, «бізнес» організував 34-річний раніше засуджений за незаконний обіг наркотичних речовин.

Як «компаньйонів» залучив мешканців міста Марганець. Лідер злочинної організації контролював усі процеси наркоторгівлі, а спільник, так звана «права рука», відповідав за силову підтримку та акумулював кошти з продажу наркотиків.
Зокрема, правоохоронці провели 25 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили 430 зіп-пакетів з амфетаміном, понад 2,5 кг канабісу та інші речові докази.

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