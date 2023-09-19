На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів

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За даними слідства, «бізнес» організував 34-річний раніше засуджений за незаконний обіг наркотичних речовин.

Як «компаньйонів» залучив мешканців міста Марганець. Лідер злочинної організації контролював усі процеси наркоторгівлі, а спільник, так звана «права рука», відповідав за силову підтримку та акумулював кошти з продажу наркотиків.

Зокрема, правоохоронці провели 25 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили 430 зіп-пакетів з амфетаміном, понад 2,5 кг канабісу та інші речові докази.

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