На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Правоохоронці затримали злочину групу, яка організувала наркобізнес. Щомісяця наркобізнес приносів ділкам до 1,5 млн грн «прибутку». Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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За даними слідства, «бізнес» організував 34-річний раніше засуджений за незаконний обіг наркотичних речовин.
Як «компаньйонів» залучив мешканців міста Марганець. Лідер злочинної організації контролював усі процеси наркоторгівлі, а спільник, так звана «права рука», відповідав за силову підтримку та акумулював кошти з продажу наркотиків.
Зокрема, правоохоронці провели 25 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили 430 зіп-пакетів з амфетаміном, понад 2,5 кг канабісу та інші речові докази.
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