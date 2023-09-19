На Днепропетровщине задержали 10 участников преступной организации наркосбытчиков

Детали

По данным следствия, «бизнес» организовал 34-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ.

В качестве «компаньонов» привлек жителей города Марганец. Лидер преступной организации контролировал все процессы наркоторговли, а сообщник, так называемая «правая рука», отвечал за силовую поддержку и аккумулировал средства от продажи наркотиков.

В частности, правоохранители провели 25 обысков на территории Днепропетровщины по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли 430 зип-пакетов с амфетамином, более 2,5 кг каннабиса и другие вещественные доказательства.

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