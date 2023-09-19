На Днепропетровщине задержали 10 участников преступной организации наркосбытчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Правоохранители задержали преступную группу, которая организовала наркобизнес. Ежемесячно наркобизнес приносил дельцам до 1,5 млн грн «прибыли». Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, «бизнес» организовал 34-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ.
В качестве «компаньонов» привлек жителей города Марганец. Лидер преступной организации контролировал все процессы наркоторговли, а сообщник, так называемая «правая рука», отвечал за силовую поддержку и аккумулировал средства от продажи наркотиков.
В частности, правоохранители провели 25 обысков на территории Днепропетровщины по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли 430 зип-пакетов с амфетамином, более 2,5 кг каннабиса и другие вещественные доказательства.
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