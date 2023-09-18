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На Сумщині «авторитет» організував наркотрафік у слідчому ізоляторі

На Сумщині «авторитет» організував наркотрафік у слідчому ізоляторі

Київ • УНН

 • 272758 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який перебуваючи в слідчому ізоляторі організував наркотрафік. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 45-річний підозрюваний, використовуючи здобутий у кримінальних колах авторитет, виконував функції «смотрящего за СІЗО».

Він установив свої правила порядку щодо накопичення та подальшого розподілу так званого «злодійського общака», а також забезпечував постачання та визначав подальший розподіл серед ув'язнених наркотиків та інших заборонених предметів.

Він надавав вказівку одному із ув’язнених, в яку камеру та скільки заборонених речовин можна передавати. Щоб уникнути викриття, чоловік змішував канабіс з тютюном та переправляв суміш за допомогою мотузки, натягнутої між камерами.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомили про підозру так званому «смотрящему» та його товаришу.

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