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Катували та вбивали людей під час окупації Херсона: ще трьом росгвардійцям повідомлено про підозру

Катували та вбивали людей під час окупації Херсона: ще трьом росгвардійцям повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 240919 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру ще трьом росгвардійцям, які катували та вбивали людей під час окупації Херсона. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у березні – жовтні 2022 року, під час окупації Херсона, підозрювані спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил та силових структур рф викрадали місцевих жителів. Цивільних людей піддавали жорстоким катуванням, застосовуючи психологічне та фізичне насильство, схиляли до співпраці з окупаційною владою. Змушували свідчити проти себе, рідних та знайомих.

Наразі встановлено понад двісті осіб, які утримувались у цій будівлі та щодня піддавались різним методам катувань, у тому числі застосуванню електричного струму у ділянці статевих органів.

Задокументовано два факти смерті цивільних від тортур.

Наразі всім трьом інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Двом з них - ще умисне вбивство цивільної особи (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

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