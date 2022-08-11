У захопленому Мелітополі колаборантів, які передумали працювати з окупантами, взяли в полон

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«... Після того, як відбувся вибух у Криму, одна з сімей колаборантів, які погодилися працювати у народній поліції у Мелітополі, вирішили покинути тимчасово окуповане місто та виїхати через Грузію до країн Європейського Союзу. Проте на пункту пропуску їх було затримано через те, що немає дозволу народної поліції залишити місто. По дорозі їх заарештували та взяли в полон», - пояснив міський голова.

Деталі

Федоров зазначив, що у Мелітополі розпочалося полювання на тими людьми, які є посібниками проведення псовдореферендуму. Окупанти намагаються організувати референдум до приєднання до рф. Вчора ми публікували переписку в одній із груп міста, в якій колоборант намагається знайти посібника для організації референдуму, всі відмовляються за гроші це робити. Ще один сценарій проведення референдуму буде зірвано.

Також, за його словами, вчора був потужний вибух в центрі міста поруч з колишнім заводом, який знаходиться на Інтеркультурній вулиці біля псевдо-«мрео» окупантів. Наразі немає підтверджених даних, що саме вибухнуло та точна кількість постраждалих.

Федоров зазначив, що колаборанти намагаються організувати фейковий навчальний процес. Однак деякі школи використовують як казарми для російських військових. Проте школи за українською програмою працюватимуть з 1 вересня в онлайн форматі. Він додав, що український уряд вчасно виплачує пенсії, соцвиплати, зарплати освітянам і медикам.

«Всі працівники освіти, які не є колаборантами, отримують заробітну плату. З 1 вересня буде декілька категорій щодо оплати праці: ті, хто виїхали на територію підконтрольну Україні та ті, хто залишився в Мелітополі. Україна виконує всі свої державні зобов’язання перед мешканцями тимчасово окупованих територій. Пенсіонери вчасно отримують пенсійні виплати. Міністерство соціальної політики виплатило всі соціальні виплати всім мешканцям Мелітополя», - додав він.

Доповнення

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією - горіла будівля сервісного центру МВС, яку захопили російські загарбники.

У захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти намагаються переконати жителів у тому, що "Україну вже поділили".